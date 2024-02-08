Действующий харьковский судья участвовал в сепаратистских движениях – «Схемы»
Проект «Схемы» («Радио Свобода») исследовал архивные документы и установил, что ряд деятелей, находящихся и сейчас на должностях во власти и судебной системе, в 2004 году участвовали в сепаратистском шабаше на востоке Украины.
Есть среди тех, о ком написали «Схемы», и харьковчанин.
«Фамилия нынешнего судьи Харьковского окружного админсуда Владислава Егупенко была в составе исполнительного комитета, созданного 26 ноября 2004 на чрезвычайной сессии Харьковского облсовета, который должен был взять всю полноту власти от Киева», — отметили журналисты.
На тот момент Егупенко был депутатом Харьковского облсовета и руководил милицией на ЮЖД.
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«Депутаты этого совета в тот же день приняли решение о переподчинении милиции в области и железной дороги, телевидения, остановили перечисление средств в госбюджет. В комментарии журналистам Владислав Егупенко сказал, что деталей уже не помнит, но «был против всех решений», — сообщили «Схемы».
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: новости Харькова, сепаратизм, судья, схемы;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 08:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проект «Схемы» («Радио Свобода») исследовал архивные документы и установил, что ряд деятелей, находящихся и сейчас на должностях во власти и судебной системе, в 2004 году участвовали в сепаратистском шабаше на востоке Украины".