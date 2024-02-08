Действующий харьковский судья участвовал в сепаратистских движениях – «Схемы»

Проект «Схемы» («Радио Свобода») исследовал архивные документы и установил, что ряд деятелей, находящихся и сейчас на должностях во власти и судебной системе, в 2004 году участвовали в сепаратистском шабаше на востоке Украины.

Есть среди тех, о ком написали «Схемы», и харьковчанин.

«Фамилия нынешнего судьи Харьковского окружного админсуда Владислава Егупенко была в составе исполнительного комитета, созданного 26 ноября 2004 на чрезвычайной сессии Харьковского облсовета, который должен был взять всю полноту власти от Киева», — отметили журналисты.

На тот момент Егупенко был депутатом Харьковского облсовета и руководил милицией на ЮЖД.

«Депутаты этого совета в тот же день приняли решение о переподчинении милиции в области и железной дороги, телевидения, остановили перечисление средств в госбюджет. В комментарии журналистам Владислав Егупенко сказал, что деталей уже не помнит, но «был против всех решений», — сообщили «Схемы».