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Чинний харківський суддя брав участь у сепаратистських рухах – “Схеми”

Політика 08:59   08.02.2024
Оксана Горун
Чинний харківський суддя брав участь у сепаратистських рухах – “Схеми”

Проект “Схеми” (“Радіо Свобода”) дослідив архівні документи та встановив, що низка діячів, які перебувають і зараз на посадах у владі та судовій системі, у 2004 році брали участь у сепаратистському шабаші на сході України.

Є серед тих, про кого написали “Схеми”, й харків’янин.

“Прізвище нинішнього судді Харківського окружного адмінсуду Владислава Єгупенка було у складі виконавчого комітету, створеного 26 листопада 2004 року на надзвичайній сесії Харківської облради, який мав перебрати усю повноту влади від Києва”, – зазначили журналісти.

На той момент Єгупенко був депутатом Харківської облради та керував міліцією на Південній залізниці.

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“Депутати цієї ради того ж дня ухвалили рішення про перепідпорядкування міліції в області й залізниці, телебачення, зупинили перерахування коштів до держбюджету. У коментарі журналістам Владислав Єгупенко сказав, що деталей уже не пам’ятає, але “був проти усіх рішень”, – повідомили “Схеми”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 08:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проект “Схеми” (“Радіо Свобода”) дослідив архівні документи та встановив, що низка діячів, які перебувають і зараз на посадах у владі та судовій системі, у 2004 році брали участь у сепаратистському шабаші на сході України".