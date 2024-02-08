Чинний харківський суддя брав участь у сепаратистських рухах – “Схеми”

Проект “Схеми” (“Радіо Свобода”) дослідив архівні документи та встановив, що низка діячів, які перебувають і зараз на посадах у владі та судовій системі, у 2004 році брали участь у сепаратистському шабаші на сході України.

Є серед тих, про кого написали “Схеми”, й харків’янин.

“Прізвище нинішнього судді Харківського окружного адмінсуду Владислава Єгупенка було у складі виконавчого комітету, створеного 26 листопада 2004 року на надзвичайній сесії Харківської облради, який мав перебрати усю повноту влади від Києва”, – зазначили журналісти.

На той момент Єгупенко був депутатом Харківської облради та керував міліцією на Південній залізниці.

“Депутати цієї ради того ж дня ухвалили рішення про перепідпорядкування міліції в області й залізниці, телебачення, зупинили перерахування коштів до держбюджету. У коментарі журналістам Владислав Єгупенко сказав, що деталей уже не пам’ятає, але “був проти усіх рішень”, – повідомили “Схеми”.