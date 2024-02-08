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Крышу дома, поврежденного 16 января из-за обстрелов, ремонтируют в Харькове

Общество 18:32   08.02.2024
Оксана Якушко

В Холодногорском районе коммунальщики покрывают крышу жилого дома, которая была повреждена 16 января в результате ракетных обстрелов, сообщили в мэрии.

Коммунальщики сразу закрыли там 26 выбитых окон и заменили две входные двери.

«Пока продолжается разработка проектно-сметной документации по дальнейшему капитальному ремонту, работники предприятия демонтировали старую поврежденную стропильную систему, построили новую и начали ее накрывать специальным защитным тентом. Сейчас уже покрыто 130 кв. м крыши. Закончить работы планируем до конца недели», – отметил директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.

Всего с 28 декабря работники предприятия покрыли в дальнейшие капремонты шесть крыш жилых домов. Также коммунальщики закрыли оконные контуры в 186 постройках. Общий объем таких работ составил около 16 тыс. м2.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 18:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском районе коммунальщики покрывают крышу жилого дома, которая была повреждена 16 января в результате ракетных обстрелов, сообщили в мэрии.".