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Дах будинку, пошкодженого 16 січня через обстріли, ремонтують у Харкові

Суспільство 18:32   08.02.2024
Оксана Якушко

У Холодногірському районі комунальники вкривають дах житлового будинку, який був пошкоджений 16 січня внаслідок ракетного обстрілу, повідомили в мерії.

Комунальники відразу закрили там 26 вибитих вікон та замінили двоє вхідних дверей.

«Поки триває розробка проєктно-кошторисної документації з подальшого капітального ремонту, працівники підприємства демонтували стару пошкоджену кроквяну систему, збудували нову та почали її накривати спеціальним захисним тентом. Зараз вже вкрито 130 кв. м даху. Закінчити роботи плануємо до кінця тижня», – зазначив директор КП «Харківспецбуд» Богдан Долина.

Усього з 28 грудня працівники підприємства вкрили до подальших капремонтів шість дахів житлових будинків. Також комунальники закрили віконні контури в 186 будівлях. Загальний обсяг таких робіт склав близько 16 тис. м².

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 18:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському районі комунальники вкривають дах житлового будинку, який був пошкоджений 16 січня внаслідок ракетного обстрілу, повідомили в мерії.".