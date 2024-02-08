Дах будинку, пошкодженого 16 січня через обстріли, ремонтують у Харкові
У Холодногірському районі комунальники вкривають дах житлового будинку, який був пошкоджений 16 січня внаслідок ракетного обстрілу, повідомили в мерії.
Комунальники відразу закрили там 26 вибитих вікон та замінили двоє вхідних дверей.
«Поки триває розробка проєктно-кошторисної документації з подальшого капітального ремонту, працівники підприємства демонтували стару пошкоджену кроквяну систему, збудували нову та почали її накривати спеціальним захисним тентом. Зараз вже вкрито 130 кв. м даху. Закінчити роботи плануємо до кінця тижня», – зазначив директор КП «Харківспецбуд» Богдан Долина.
Усього з 28 грудня працівники підприємства вкрили до подальших капремонтів шість дахів житлових будинків. Також комунальники закрили віконні контури в 186 будівлях. Загальний обсяг таких робіт склав близько 16 тис. м².
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дім, крыша, ремонт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 18:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському районі комунальники вкривають дах житлового будинку, який був пошкоджений 16 січня внаслідок ракетного обстрілу, повідомили в мерії.".