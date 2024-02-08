Дах будинку, пошкодженого 16 січня через обстріли, ремонтують у Харкові

У Холодногірському районі комунальники вкривають дах житлового будинку, який був пошкоджений 16 січня внаслідок ракетного обстрілу, повідомили в мерії.

Комунальники відразу закрили там 26 вибитих вікон та замінили двоє вхідних дверей.

«Поки триває розробка проєктно-кошторисної документації з подальшого капітального ремонту, працівники підприємства демонтували стару пошкоджену кроквяну систему, збудували нову та почали її накривати спеціальним захисним тентом. Зараз вже вкрито 130 кв. м даху. Закінчити роботи плануємо до кінця тижня», – зазначив директор КП «Харківспецбуд» Богдан Долина.

Усього з 28 грудня працівники підприємства вкрили до подальших капремонтів шість дахів житлових будинків. Також комунальники закрили віконні контури в 186 будівлях. Загальний обсяг таких робіт склав близько 16 тис. м².