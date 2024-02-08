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На Харьковщине на пожаре погиб мужчина

Происшествия 07:50   08.02.2024
Оксана Горун
На Харьковщине на пожаре погиб мужчина

Пожар случился ночью в городе Первомайский на Харьковщине.

«В 23:08 произошел бытовой пожар в жилом многоэтажном здании г. Первомайский, Лозовского района», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На место прибыли пожарные 45-й пожарно-спасательной части. Они обнаружили, что в одной из квартир горят вещи и мусор на площади в один квадратный метр. Но даже такого незначительного возгорания оказалось достаточно, чтобы погубить жителя квартиры.

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«В результате пожара погиб мужчина 1957 года рождения. Причина пожара устанавливается», — проинформировали спасатели.

В целом за сутки на Харьковщине произошло девять пожаров, один — из-за российского обстрела села Куриловка (там горел частный дом, обошлось без жертв и пострадавших).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 07:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился ночью в городе Первомайский на Харьковщине".