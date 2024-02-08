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На Харківщині на пожежі загинув чоловік

Події 07:50   08.02.2024
Оксана Горун
На Харківщині на пожежі загинув чоловік

Пожежа сталася вночі в місті Первомайський на Харківщині.

“О 23:08 сталася побутова пожежа в житловому багатоповерховому будинку м. Первомайський, Лозівського району”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

На місце прибули вогнеборці 45-ї пожежно-рятувальної частини. Вони виявили, що в одній із квартир горять речі та сміття на площі в один квадратний метр. Але навіть такого незначного спалаху вистачило, щоб занапастити мешканця квартири.

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“Внаслідок пожежі загинув чоловік 1957 року народження. Причина пожежі встановлюється”, – поінформували рятувальники.

Загалом за добу на Харківщині сталося дев’ять пожеж, одна через російський обстріл села Курилівка (там горів приватний будинок, обійшлося без жертв та постраждалих).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 07:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася вночі в місті Первомайський на Харківщині".