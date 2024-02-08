Головні новини Харкова 8 лютого: як минула ніч
Основні новини доби у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:31
Три атаки та один авіаудар – дані Генштабу ЗСУ про добу на Харківщині
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито три атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ“, – поінформував Генштаб.
Авіаційний удар припав по Табаївці.
07:06
Ніч з однією тривогою та “шахеди” над Україною
Ніч після масованого ракетного обстрілу в Харкові пройшла спокійно. Повітряну тривогу оголошували один раз – з 00:25 до 00:56. Її причини Повітряні сили ЗСУ не уточнювали. Над Україною в цей час і ще кілька годин по тому кружляли “шахеди”. Цього разу вони залітали з півдня країни. Наліт почався з восьмої вечора. Надалі повідомлення про переміщення “шахедів” ПС ЗСУ публікували до 01:30. Безпілотники переміщалися Одеською, Херсонською, Миколаївською областями та центром країни – Черкаською, Кіровоградською та Вінницькою. Інформації про заліт БПЛА на Харківщину не було, також обійшлося без вибухів у Харкові.
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На ранок Повітряні сили повідомили, що країну атакували 17 “шахедів”, 11 із них збили.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 07:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби у хроніці МГ “Об’єктив”".