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Двоє поранених за добу на Харківщині – Синєгубов

Події 08:46   08.02.2024
Оксана Горун
Двоє поранених за добу на Харківщині – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу на Харківщині поранення отримали мешканці Куп’янська та села Глушківка.

Близько 20 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів, повідомив Синєгубов. Є постраждалі.

О 22:00 внаслідок обстрілу м. Куп‘янська пошкоджено приватний будинок та газову трубу. Легкі тілесні ушкодження отримав 67-річний чоловік. О 22:02 відбувся ворожий обстріл с. Глушківка Куп‘янського району. Пошкоджена приватна ферма. Вибухову травму отримав 42-річний чоловік“, – повідомив начальник ХОВА вранці 8 лютого.

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У Курилівці російські терористи пошкодили приватний будинок. У Григорівці – знищили склади приватного підприємства та приватний будинок. По Вовчанську били з РСЗВ. У цих випадках обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 08:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу на Харківщині поранення отримали мешканці Куп’янська та села Глушківка".