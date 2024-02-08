Двоє поранених за добу на Харківщині – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу на Харківщині поранення отримали мешканці Куп’янська та села Глушківка.

Близько 20 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів, повідомив Синєгубов. Є постраждалі.

“О 22:00 внаслідок обстрілу м. Куп‘янська пошкоджено приватний будинок та газову трубу. Легкі тілесні ушкодження отримав 67-річний чоловік. О 22:02 відбувся ворожий обстріл с. Глушківка Куп‘янського району. Пошкоджена приватна ферма. Вибухову травму отримав 42-річний чоловік“, – повідомив начальник ХОВА вранці 8 лютого.

У Курилівці російські терористи пошкодили приватний будинок. У Григорівці – знищили склади приватного підприємства та приватний будинок. По Вовчанську били з РСЗВ. У цих випадках обійшлося без постраждалих.