Двое раненых за сутки на Харьковщине — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки на Харьковщине ранения получили житель Купянска и села Глушковка.
Около 20 населенных пунктов Харьковщины подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, сообщил Синегубов. Есть пострадавшие.
«В 22:00 в результате обстрела г. Купянска повреждены частный дом и газовая труба. Легкие телесные повреждения получил 67-летний мужчина. В 22:02 произошел вражеский обстрел с. Глушковка Купянского района. Повреждена частная ферма. Взрывную травму получил 42-летний мужчина», — сообщил начальник ХОВА утром 8 февраля.
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В селе Куриловка российские террористы повредили частный дом. В Григоровке — уничтожили склады частного предприятия и частный дом. По Волчанску били из РСЗО. В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, поранені, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 08:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки на Харьковщине ранения получили житель Купянска и села Глушковка".