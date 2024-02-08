Двое раненых за сутки на Харьковщине — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки на Харьковщине ранения получили житель Купянска и села Глушковка.

Около 20 населенных пунктов Харьковщины подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, сообщил Синегубов. Есть пострадавшие.

«В 22:00 в результате обстрела г. Купянска повреждены частный дом и газовая труба. Легкие телесные повреждения получил 67-летний мужчина. В 22:02 произошел вражеский обстрел с. Глушковка Купянского района. Повреждена частная ферма. Взрывную травму получил 42-летний мужчина», — сообщил начальник ХОВА утром 8 февраля.

В селе Куриловка российские террористы повредили частный дом. В Григоровке — уничтожили склады частного предприятия и частный дом. По Волчанску били из РСЗО. В этих случаях обошлось без пострадавших.