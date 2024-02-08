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Синєгубов висловився щодо призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ

Політика 20:06   08.02.2024
Олена Нагорна
Синєгубов висловився щодо призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ

Успішний захист Київщини та Харківську визвольну операцію згадав начальник ХОВА Олег Синєгубов, коментуючи призначення головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського.

Герой України Олександр Станіславович є почесним громадянином Харківщини. За часи його перебування на посадах командувача Сухопутних військ ЗСУ та оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» українські воїни вибили окупанта з нашої області. Назавжди запам’ятав ті визначні дні, коли був присутнім під час того, як Олександром Сирським ухвалювалися виважені й ефективні рішення“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Нагадаємо, близько 18:00 у телеграм-каналах президента України та головнокомандувача ЗСУ з’явилися публікації з однаковим спільним фото, в яких йшлося про оновлення керівництва ЗСУ, але прямо не підтверджувалася відставка Залужного. У вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ призначено генерал-полковника Олександра Сирського, і відсьогодні до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда. Президент розглядає на керівні посади бригадних генералів Андрія Гнатова, Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка та полковників Павла Паліса і Вадима Сухаревського.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 20:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Успішний захист Київщини та Харківську визвольну операцію згадав начальник ХОВА Олег Синєгубов, коментуючи призначення головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського.".