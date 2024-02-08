Синегубов высказался о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ

Успешную защиту Киевщины и Харьковскую освободительную операцию вспомнил начальник ХОВА Олег Синегубов, комментируя назначение главнокомандующим ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

«Герой Украины Александр Станиславович является почетным гражданином Харьковщины. За время его пребывания на должностях командующего Сухопутными войсками ВСУ и оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» украинские воины выбили оккупанта из нашей области. Навсегда запомнил те выдающиеся дни, когда присутствовал во время того, как Александром Сырским принимались взвешенные и эффективные решения», — написал Синегубов в Telegram.

Напомним, около 18:00 в Telegram-каналах президента Украины и главнокомандующего ВСУ появились публикации с одинаковым общим фото, в которых шла речь об обновлении руководства ВСУ, но прямо не подтверждалась отставка Залужного. В вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский, и с сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Президент рассматривает на руководящие должности бригадных генералов Андрея Гнатова, Михаила Драпатого, Игоря Скибюка и полковников Павла Палиса и Вадима Сухаревского.