Live
  • Чт 08.02.2024
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 37.59
  • EUR 40.5

Синегубов высказался о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ

Политика 20:06   08.02.2024
Елена Нагорная
Синегубов высказался о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ Фото: Олег Синегубов

Успешную защиту Киевщины и Харьковскую освободительную операцию вспомнил начальник ХОВА Олег Синегубов, комментируя назначение главнокомандующим ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

«Герой Украины Александр Станиславович является почетным гражданином Харьковщины. За время его пребывания на должностях командующего Сухопутными войсками ВСУ и оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» украинские воины выбили оккупанта из нашей области. Навсегда запомнил те выдающиеся дни, когда присутствовал во время того, как Александром Сырским принимались взвешенные и эффективные решения», — написал Синегубов в Telegram.

Напомним, около 18:00 в Telegram-каналах президента Украины и главнокомандующего ВСУ появились публикации с одинаковым общим фото, в которых шла речь об обновлении руководства ВСУ, но прямо не подтверждалась отставка Залужного. В вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский, и с сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Президент рассматривает на руководящие должности бригадных генералов Андрея Гнатова, Михаила Драпатого, Игоря Скибюка и полковников Павла Палиса и Вадима Сухаревского.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Синегубов высказался о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ
Синегубов высказался о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ
08.02.2024, 20:06
Работа в Харькове и области: опубликован список лучших вакансий
Работа в Харькове и области: опубликован список лучших вакансий
08.02.2024, 11:53
Терехов сообщил, что из Харькова начало выезжать немного людей
Терехов сообщил, что из Харькова начало выезжать немного людей
08.02.2024, 15:25
Сырский — новый главнокомандующий ВСУ: Зеленский подтвердил отставку Залужного
Сырский — новый главнокомандующий ВСУ: Зеленский подтвердил отставку Залужного
08.02.2024, 18:50
Снегопады и морозы возвращаются: погода в Харькове и области на 9 февраля
Снегопады и морозы возвращаются: погода в Харькове и области на 9 февраля
08.02.2024, 19:49
Главные новости Харькова 8.02: Совет обороны, 55 млн на восстановление
Главные новости Харькова 8.02: Совет обороны, 55 млн на восстановление
08.02.2024, 20:16

Новости по теме:

18:40
«Принято решение о смене руководства ВСУ»: Умеров поблагодарил Залужного
18:20
«Предложил и в дальнейшем быть в команде» — Зеленский встретился с Залужным
15:55
Фронт рушится. Украинская пехота говорит об острой нехватке солдат – WP
11:32
Более 560 обстрелов и 8 ударов из авиации — ВСУ о сутках под Купянском
15:26
75% украинцев не одобряют увольнение Залужного — The Times

Вы читали новость: «Синегубов высказался о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 20:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Успешную защиту Киевщины и Харьковскую освободительную операцию вспомнил начальник ХОВА Олег Синегубов, комментируя назначение главнокомандующим ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.".