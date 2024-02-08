Терехов повідомив, що з Харкова почали виїжджати небагато людей

Попри посилення обстрілів з кінця грудня, з Харкова зараз виїжджає небагато людей.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в інтерв’ю італійській газеті «Corriere della Sera», передає Харківська міськрада. Загалом, у місті наразі проживають 1,3 мільйона людей, до повномасштабного вторгнення РФ було – 2 мільйони.

«На початку повномасштабної війни містяни почали активно евакуйовуватися з Харкова, і в березні в місті залишилося близько 300 тисяч мешканців. Половина з них жила в метрополітені. Після цього у нас було чотири хвилі повернення харків’ян», – розповів мер.

Терехов також зазначив, що в місті відновлює роботу бізнес. Зараз Харків посідає четверте місце в Україні за кількістю малих підприємств, які реєструються.