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Терехов повідомив, що з Харкова почали виїжджати небагато людей

Суспільство 15:25   08.02.2024
Вікторія Яковенко
Терехов повідомив, що з Харкова почали виїжджати небагато людей

Попри посилення обстрілів з кінця грудня, з Харкова зараз виїжджає небагато людей.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в інтерв’ю італійській газеті «Corriere della Sera», передає Харківська міськрада. Загалом, у місті наразі проживають 1,3 мільйона людей, до повномасштабного вторгнення РФ було – 2 мільйони.

«На початку повномасштабної війни містяни почали активно евакуйовуватися з Харкова, і в березні в місті залишилося близько 300 тисяч мешканців. Половина з них жила в метрополітені. Після цього у нас було чотири хвилі повернення харків’ян», – розповів мер.

Терехов також зазначив, що в місті відновлює роботу бізнес. Зараз Харків посідає четверте місце в Україні за кількістю малих підприємств, які реєструються.

Читайте також: “Сьогодні Харків більш підготовлений” – Терехов про можливий наступ РФ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 15:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри посилення обстрілів з кінця грудня, з Харкова зараз виїжджає небагато людей.".