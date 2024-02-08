“Сьогодні Харків більш підготовлений” – Терехов про можливий наступ РФ
Мер Харкова Ігор Терехов у інтерв’ю найбільшій щоденній газеті Італії “Corriere della Sera” прокоментував тему повторного наступу на Харків, що обговорюється.
“Я не можу знати, чого бажає президент російської федерації. Цього ніхто не може знати та розуміти. Але це і неважливо. Важливо те, що ми будемо захищати свою країну та не дамо можливості просуватися російським військам. Сьогодні Харків більш підготовлений. Два роки тому ми й не думали, що буде повномасштабна війна, а зараз ми у цій війні вже два роки”, – цитує слова Терехова пресслужба Харківської міськради.
Нагадаємо, останні кілька днів мер Харкова перебуває у Європі, де шукає інвестиції для відновлення міста. 6 лютого він інформував про зустріч із мером міста-побратима Нюрнберга та прем’єр-міністром Баварії. Вранці 6 лютого Терехов розмістив у телеграмі пост про переговори з мером Варшави.
Читайте також: У Німеччині Терехов зустрів харків’ян, які бажають повернутися додому
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: війна, наступ, новини Харкова, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Сьогодні Харків більш підготовлений” – Терехов про можливий наступ РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 10:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у інтерв’ю найбільшій щоденній газеті Італії “Corriere della Sera” прокоментував тему повторного наступу на Харків, що обговорюється".