“Сьогодні Харків більш підготовлений” – Терехов про можливий наступ РФ

Мер Харкова Ігор Терехов у інтерв’ю найбільшій щоденній газеті Італії “Corriere della Sera” прокоментував тему повторного наступу на Харків, що обговорюється.

“Я не можу знати, чого бажає президент російської федерації. Цього ніхто не може знати та розуміти. Але це і неважливо. Важливо те, що ми будемо захищати свою країну та не дамо можливості просуватися російським військам. Сьогодні Харків більш підготовлений. Два роки тому ми й не думали, що буде повномасштабна війна, а зараз ми у цій війні вже два роки”, – цитує слова Терехова пресслужба Харківської міськради.

Нагадаємо, останні кілька днів мер Харкова перебуває у Європі, де шукає інвестиції для відновлення міста. 6 лютого він інформував про зустріч із мером міста-побратима Нюрнберга та прем’єр-міністром Баварії. Вранці 6 лютого Терехов розмістив у телеграмі пост про переговори з мером Варшави.