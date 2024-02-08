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«Сегодня Харьков более подготовлен» — Терехов о возможном наступлении РФ

Мир 10:23   08.02.2024
Оксана Горун
«Сегодня Харьков более подготовлен» — Терехов о возможном наступлении РФ

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью крупнейшей ежедневной газете Италии «Corriere della Sera» прокомментировал обсуждаемую тему повторного наступления на Харьков.

«Я не могу знать, чего хочет президент российской федерации. Этого никто не может знать и понимать. Но это и не важно. Важно, что мы будем защищать свою страну и не дадим возможности продвигаться российским войскам. Сегодня Харьков более подготовлен. Два года назад мы не думали, что будет полномасштабная война, а сейчас мы в этой войне уже два года», — цитирует слова Терехова пресс-служба Харьковского горсовета.

Напомним, последние несколько дней мэр Харькова находится в Европе, где ищет инвестиции для восстановления города. 6 февраля он информировал о встрече с мэром города-побратима Нюрнберга и премьер-министром Баварии. Утром 6 февраля Терехов разместил в telegram пост о переговорах с мэром Варшавы.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 10:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью крупнейшей ежедневной газете Италии «Corriere della Sera» прокомментировал обсуждаемую тему повторного наступления на Харьков".