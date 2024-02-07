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В Германии Терехов встретил харьковчан, желающих вернуться домой

Мир 16:02   07.02.2024
Оксана Якушко

Мэр Харькова Игорь Терехов пообщался с громадой Нюрнберга.

«Это была очень теплая встреча, на которую пришли украинцы, харьковчане и наши германские друзья. Вместе мы обсудили вызовы, стоящие перед нами в условиях войны, и поделились своей повседневностью. Рад был увидеть земляков и услышать от них, что они хотят вернуться домой», — рассказал Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 16:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов пообщался с громадой Нюрнберга.".