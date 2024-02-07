В Германии Терехов встретил харьковчан, желающих вернуться домой

Мэр Харькова Игорь Терехов пообщался с громадой Нюрнберга.

«Это была очень теплая встреча, на которую пришли украинцы, харьковчане и наши германские друзья. Вместе мы обсудили вызовы, стоящие перед нами в условиях войны, и поделились своей повседневностью. Рад был увидеть земляков и услышать от них, что они хотят вернуться домой», — рассказал Терехов.