В Германии Терехов встретил харьковчан, желающих вернуться домой
Мэр Харькова Игорь Терехов пообщался с громадой Нюрнберга.
«Это была очень теплая встреча, на которую пришли украинцы, харьковчане и наши германские друзья. Вместе мы обсудили вызовы, стоящие перед нами в условиях войны, и поделились своей повседневностью. Рад был увидеть земляков и услышать от них, что они хотят вернуться домой», — рассказал Терехов.
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- Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: Бавария, германия, громада, Игорь Терехов, мер Харкова, нюрнберг, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 16:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов пообщался с громадой Нюрнберга.".