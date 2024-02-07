У Німеччині Терехов зустрів харків’ян, які хочуть повернутися додому
Мер Харкова Ігор Терехов поспілкувався із громадою Нюрнберга.
«Це була дуже тепла зустріч, на яку прийшли українці, харківʼяни та наші німецькі друзі. Разом ми обговорили виклики, які постають перед нами в умовах війни, та поділилися своїм повсякденням. Радий був побачити земляків і почути від них, що вони хочуть повернутися додому», – розповів Терехов.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, Бавария, германия, громада, мер Харкова, нюрнберг, харьковчане;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 16:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов поспілкувався із громадою Нюрнберга.".