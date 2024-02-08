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Терехов сообщил, что из Харькова начали выезжать немного людей

Общество 15:25   08.02.2024
Виктория Яковенко
Терехов сообщил, что из Харькова начали выезжать немного людей

Несмотря на усиление обстрелов с конца декабря, из Харькова сейчас выезжают немного людей. 

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в интервью итальянской газете «Corriere della Sera», передает Харьковский горсовет. В общем, в городе сейчас проживают 1,3 миллиона человек, до полномасштабного вторжения РФ было — 2 миллиона.

«В начале полномасштабной войны горожане начали активно эвакуироваться из Харькова, и в марте в городе осталось около 300 тысяч жителей. Половина из них жила в метрополитене. После этого у нас было четыре волны возвращения харьковчан», – рассказал мэр.

Терехов также отметил, что в городе возобновляет работу бизнес. Сейчас Харьков занимает четвертое место в Украине по количеству малых предприятий, которые регистрируются.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 15:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на усиление обстрелов с конца декабря, из Харькова сейчас выезжают немного людей. ".