Терехов сообщил, что из Харькова начали выезжать немного людей

Несмотря на усиление обстрелов с конца декабря, из Харькова сейчас выезжают немного людей.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в интервью итальянской газете «Corriere della Sera», передает Харьковский горсовет. В общем, в городе сейчас проживают 1,3 миллиона человек, до полномасштабного вторжения РФ было — 2 миллиона.

«В начале полномасштабной войны горожане начали активно эвакуироваться из Харькова, и в марте в городе осталось около 300 тысяч жителей. Половина из них жила в метрополитене. После этого у нас было четыре волны возвращения харьковчан», – рассказал мэр.

Терехов также отметил, что в городе возобновляет работу бизнес. Сейчас Харьков занимает четвертое место в Украине по количеству малых предприятий, которые регистрируются.