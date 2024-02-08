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У Харкові лікар допомагав ухилянтам: медику «світить» 5 років тюрми

Суспільство 13:00   08.02.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові лікар допомагав ухилянтам: медику «світить» 5 років тюрми Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили завідувача одного з відділень харківської міської клінічної лікарні, який допомагав чоловікам призовного віку уникнути мобілізації.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, лікар-офтальмолог вступав у змову з чоловіками, яких ТЦК направляли для проходження медобстеження.

«Медик вносив до офіційної медичної документації призовників завідомо недостовірні дані щодо стану їх здоров’я, які унеможливлювали проходження ними військової служби», – зазначили в СБУ.

Зокрема, у липні торік фігурант на прохання 40-річного призовника «намалював» йому вигаданий діагноз нібито серйозного захворювання очей. Так, чоловік «виявився» непридатним до військової служби. Насправді ж, ніякого захворювання очей у призовника не було. Це підтвердила судово-медична експертиза.

Наразі лікарю повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 1 ст. 366 (складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів), ч. 5 ст. 27, ст. 336 (пособництво в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період).

Фігуранту загрожує до 5 років тюрми.

Також правоохоронці встановлюють коло осіб, які скористалися «послугами» лікаря.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 13:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили завідувача одного з відділень харківської міської клінічної лікарні, який допомагав чоловікам призовного віку уникнути мобілізації.".