У Харкові лікар допомагав ухилянтам: медику «світить» 5 років тюрми
Правоохоронці викрили завідувача одного з відділень харківської міської клінічної лікарні, який допомагав чоловікам призовного віку уникнути мобілізації.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, лікар-офтальмолог вступав у змову з чоловіками, яких ТЦК направляли для проходження медобстеження.
«Медик вносив до офіційної медичної документації призовників завідомо недостовірні дані щодо стану їх здоров’я, які унеможливлювали проходження ними військової служби», – зазначили в СБУ.
Зокрема, у липні торік фігурант на прохання 40-річного призовника «намалював» йому вигаданий діагноз нібито серйозного захворювання очей. Так, чоловік «виявився» непридатним до військової служби. Насправді ж, ніякого захворювання очей у призовника не було. Це підтвердила судово-медична експертиза.
Наразі лікарю повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 1 ст. 366 (складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів), ч. 5 ст. 27, ст. 336 (пособництво в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період).
Фігуранту загрожує до 5 років тюрми.
Також правоохоронці встановлюють коло осіб, які скористалися «послугами» лікаря.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили завідувача одного з відділень харківської міської клінічної лікарні, який допомагав чоловікам призовного віку уникнути мобілізації.".