В Харькове врач помогал уклонистам: медику «светит» 5 лет тюрьмы

Правоохранители разоблачили заведующего одним из отделений харьковской городской клинической больницы, который помогал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, врач-офтальмолог вступал в сговор с мужчинами, которых ТЦК направляли на прохождение медобследования.

«Медик вносил в официальную медицинскую документацию призывников заведомо недостоверные данные о состоянии их здоровья, которые делали невозможным прохождение ими военной службы», — отметили в СБУ.

В частности, в июле прошлого года фигурант по просьбе 40-летнего призывника «нарисовал» ему несуществующий диагноз якобы серьезного заболевания глаз. Так, мужчина «оказался» непригодным к военной службе. На самом же деле, никакого заболевания глаз у призывника не было. Это подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

Врачу сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 1 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов), ч. 5 ст. 27, ст. 336 (пособничество в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период).

Фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.

Также правоохранители устанавливают круг лиц, воспользовавшихся «услугами» врача.