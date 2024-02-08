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В Харькове врач помогал уклонистам: медику «светит» 5 лет тюрьмы

Общество 13:00   08.02.2024
Виктория Яковенко
В Харькове врач помогал уклонистам: медику «светит» 5 лет тюрьмы Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили заведующего одним из отделений харьковской городской клинической больницы, который помогал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, врач-офтальмолог вступал в сговор с мужчинами, которых ТЦК направляли на прохождение медобследования.

«Медик вносил в официальную медицинскую документацию призывников заведомо недостоверные данные о состоянии их здоровья, которые делали невозможным прохождение ими военной службы», — отметили в СБУ.

В частности, в июле прошлого года фигурант по просьбе 40-летнего призывника «нарисовал» ему несуществующий диагноз якобы серьезного заболевания глаз. Так, мужчина «оказался» непригодным к военной службе. На самом же деле, никакого заболевания глаз у призывника не было. Это подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

Врачу сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 1 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов), ч. 5 ст. 27, ст. 336 (пособничество в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период).

Фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.

Также правоохранители устанавливают круг лиц, воспользовавшихся «услугами» врача.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили заведующего одним из отделений харьковской городской клинической больницы, который помогал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации.".