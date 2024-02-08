В Харькове врач помогал уклонистам: медику «светит» 5 лет тюрьмы
Правоохранители разоблачили заведующего одним из отделений харьковской городской клинической больницы, который помогал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации.
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, врач-офтальмолог вступал в сговор с мужчинами, которых ТЦК направляли на прохождение медобследования.
«Медик вносил в официальную медицинскую документацию призывников заведомо недостоверные данные о состоянии их здоровья, которые делали невозможным прохождение ими военной службы», — отметили в СБУ.
В частности, в июле прошлого года фигурант по просьбе 40-летнего призывника «нарисовал» ему несуществующий диагноз якобы серьезного заболевания глаз. Так, мужчина «оказался» непригодным к военной службе. На самом же деле, никакого заболевания глаз у призывника не было. Это подтвердила судебно-медицинская экспертиза.
Врачу сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 1 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов), ч. 5 ст. 27, ст. 336 (пособничество в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период).
Фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.
Также правоохранители устанавливают круг лиц, воспользовавшихся «услугами» врача.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: врач, диагноз, медик, СБУ, уклонисты, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили заведующего одним из отделений харьковской городской клинической больницы, который помогал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации.".