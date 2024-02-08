Live
  • Чт 08.02.2024
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 37.59
  • EUR 40.5

Прикордонні села Харківщини під обстрілами: в Івашках зникло світло (фото)

Події 22:28   08.02.2024
Олена Нагорна
Прикордонні села Харківщини під обстрілами: в Івашках зникло світло (фото)

У Золочівській громаді Харківської області військові РФ 8 лютого обстріляли села Івашки та Олександрівка. Є руйнування, минулося без жертв та постраждалих.

Олександрівка була під ворожим вогнем о 15:25, повідомляє місцеве видання “Зоря-news” з посиланням на начальника Золочівської військової селищної адміністрації Віктора Коваленка.

Пошкоджені два двоповерхові будинки, господарські споруди, енерго- та газові мережі.

Двічі за вечір окупанти гатили з артилерії по селу Івашки – о 19:00 та о 20:40. Пошкоджені двоповерховий восьмиквартирний та приватний будинки, приміщення підприємства “Івашківський інкубатор”, газові мережі. У населеному пункті немає світла.


Фото: Віктор Коваленко

Читайте також: Чотири атаки РФ відбили біля Синьківки та Іванівки на Харківщині – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 8.02: Рада оборони, 55 млн на відновлення
Головні новини Харкова 8.02: Рада оборони, 55 млн на відновлення
08.02.2024, 22:55
Прикордонні села Харківщини під обстрілами: в Івашках зникло світло (фото)
Прикордонні села Харківщини під обстрілами: в Івашках зникло світло (фото)
08.02.2024, 22:28
Синєгубов висловився щодо призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ
Синєгубов висловився щодо призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ
08.02.2024, 20:06
“Був одним із кращих”: пілот Су-25 із Харкова загинув на Донецькому напрямку
“Був одним із кращих”: пілот Су-25 із Харкова загинув на Донецькому напрямку
08.02.2024, 21:22
У Змієві власники потерпілих будинків відмовилися від коштів “єВідновлення”
У Змієві власники потерпілих будинків відмовилися від коштів “єВідновлення”
08.02.2024, 10:43
Не всі можуть добути їжу: у лісах Харківщини підгодовують звірів (фото)
Не всі можуть добути їжу: у лісах Харківщини підгодовують звірів (фото)
08.02.2024, 21:52

Новини за темою:

19:36
На Харківщині росіяни обстріляли село, спалахнула пожежа у гаражі – ДСНС

Ви читали новину: «Прикордонні села Харківщини під обстрілами: в Івашках зникло світло (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 22:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Золочівській громаді Харківської області військові РФ 8 лютого обстріляли села Івашки та Олександрівка.".