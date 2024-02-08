Прикордонні села Харківщини під обстрілами: в Івашках зникло світло (фото)

У Золочівській громаді Харківської області військові РФ 8 лютого обстріляли села Івашки та Олександрівка. Є руйнування, минулося без жертв та постраждалих.

Олександрівка була під ворожим вогнем о 15:25, повідомляє місцеве видання “Зоря-news” з посиланням на начальника Золочівської військової селищної адміністрації Віктора Коваленка.

Пошкоджені два двоповерхові будинки, господарські споруди, енерго- та газові мережі.

Двічі за вечір окупанти гатили з артилерії по селу Івашки – о 19:00 та о 20:40. Пошкоджені двоповерховий восьмиквартирний та приватний будинки, приміщення підприємства “Івашківський інкубатор”, газові мережі. У населеному пункті немає світла.



Фото: Віктор Коваленко