Прикордонні села Харківщини під обстрілами: в Івашках зникло світло (фото)
У Золочівській громаді Харківської області військові РФ 8 лютого обстріляли села Івашки та Олександрівка. Є руйнування, минулося без жертв та постраждалих.
Олександрівка була під ворожим вогнем о 15:25, повідомляє місцеве видання “Зоря-news” з посиланням на начальника Золочівської військової селищної адміністрації Віктора Коваленка.
Пошкоджені два двоповерхові будинки, господарські споруди, енерго- та газові мережі.
Двічі за вечір окупанти гатили з артилерії по селу Івашки – о 19:00 та о 20:40. Пошкоджені двоповерховий восьмиквартирний та приватний будинки, приміщення підприємства “Івашківський інкубатор”, газові мережі. У населеному пункті немає світла.
Фото: Віктор Коваленко
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- Категорії: Події, Харків; Теги: александровка, золочів, ивашки, коваленко, обстріли, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Золочівській громаді Харківської області військові РФ 8 лютого обстріляли села Івашки та Олександрівка.".