Приграничные села Харьковщины под обстрелами: в Ивашках пропал свет (фото)
Село Ивашки после обстрела. Фото — Виктор Коваленко
В Золочевской громаде Харьковской области военные РФ 8 февраля обстреляли села Ивашки и Александровка. Есть разрушения, обошлось без жертв и пострадавших.
Александровка была под вражеским огнем в 15:25, сообщает местное издание «Заря-news» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
Повреждены два двухэтажных дома, хозяйственные постройки, энерго- и газовые сети.
Дважды за вечер оккупанты били из артиллерии по селу Ивашки — в 19:00 и в 20:40. Повреждены двухэтажный восьмиквартирный и частный дома, помещения предприятия «Ивашковский инкубатор», газовые сети. В населенном пункте отсутствует свет.
Фото: Виктор Коваленко
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: александровка, золочів, ивашки, коваленко, обстрелы, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 22:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Золочевской громаде Харьковской области военные РФ 8 февраля обстреляли села Ивашки и Александровка".