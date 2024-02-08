Приграничные села Харьковщины под обстрелами: в Ивашках пропал свет (фото)

В Золочевской громаде Харьковской области военные РФ 8 февраля обстреляли села Ивашки и Александровка. Есть разрушения, обошлось без жертв и пострадавших.

Александровка была под вражеским огнем в 15:25, сообщает местное издание «Заря-news» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

Повреждены два двухэтажных дома, хозяйственные постройки, энерго- и газовые сети.

Дважды за вечер оккупанты били из артиллерии по селу Ивашки — в 19:00 и в 20:40. Повреждены двухэтажный восьмиквартирный и частный дома, помещения предприятия «Ивашковский инкубатор», газовые сети. В населенном пункте отсутствует свет.



Фото: Виктор Коваленко