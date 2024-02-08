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Приграничные села Харьковщины под обстрелами: в Ивашках пропал свет (фото)

Происшествия 22:28   08.02.2024
Елена Нагорная
Приграничные села Харьковщины под обстрелами: в Ивашках пропал свет (фото) Село Ивашки после обстрела. Фото — Виктор Коваленко

В Золочевской громаде Харьковской области военные РФ 8 февраля обстреляли села Ивашки и Александровка. Есть разрушения, обошлось без жертв и пострадавших.

Александровка была под вражеским огнем в 15:25, сообщает местное издание «Заря-news» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

Повреждены два двухэтажных дома, хозяйственные постройки, энерго- и газовые сети.

Дважды за вечер оккупанты били из артиллерии по селу Ивашки — в 19:00 и в 20:40. Повреждены двухэтажный восьмиквартирный и частный дома, помещения предприятия «Ивашковский инкубатор», газовые сети. В населенном пункте отсутствует свет.


Фото: Виктор Коваленко

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 22:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Золочевской громаде Харьковской области военные РФ 8 февраля обстреляли села Ивашки и Александровка".