Главные новости Харькова 8 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».
07:31
Три атаки и один авиаудар — данные Генштаба ВСУ о сутках на Харьковщине
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отбиты три атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск», — проинформировал Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 февраля.
На Харьковщине зафиксировали авиаудар по Табаевке.
07:06
Ночь с одной тревогой и «шахеды» над Украиной
Ночь после массированного ракетного обстрела в Харькове прошла относительно спокойно. Воздушную тревогу объявляли один раз — с 00:25 по 00:56. Ее причины Воздушные силы ВСУ не уточняли. Над Украиной в это время и несколько часов после кружили «шахеды». На этот раз они залетали с юга страны. Налет начался с восьми вечера. В дальнейшем сообщения о перемещении «шахедов» ВС ВСУ публиковали до 01:30. Беспилотники перемещались по Одесской, Херсонской, Николаевском областям и центру страны — Черкасской, Кировоградской и Винницкой. Информации о залете БПЛА на Харьковщину не было, также обошлось без взрывов в самом Харькове.
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К утру Воздушные силы сообщили, что страну атаковали 17 «шахедов», 11 из них сбили.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, новости Харькова, ночь, тревога, хроника;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 07:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток в хронике МГ «Объектив»".