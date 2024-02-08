Главные новости Харькова 8 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

07:31

Три атаки и один авиаудар — данные Генштаба ВСУ о сутках на Харьковщине

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отбиты три атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск», — проинформировал Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 февраля.

На Харьковщине зафиксировали авиаудар по Табаевке.

07:06

Ночь с одной тревогой и «шахеды» над Украиной

Ночь после массированного ракетного обстрела в Харькове прошла относительно спокойно. Воздушную тревогу объявляли один раз — с 00:25 по 00:56. Ее причины Воздушные силы ВСУ не уточняли. Над Украиной в это время и несколько часов после кружили «шахеды». На этот раз они залетали с юга страны. Налет начался с восьми вечера. В дальнейшем сообщения о перемещении «шахедов» ВС ВСУ публиковали до 01:30. Беспилотники перемещались по Одесской, Херсонской, Николаевском областям и центру страны — Черкасской, Кировоградской и Винницкой. Информации о залете БПЛА на Харьковщину не было, также обошлось без взрывов в самом Харькове.

К утру Воздушные силы сообщили, что страну атаковали 17 «шахедов», 11 из них сбили.