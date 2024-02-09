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На Харьковщине появились две новые полицейские станции

Общество 10:59   09.02.2024
Оксана Горун
На Харьковщине появились две новые полицейские станции

Полицейские громады теперь работают в поселке Бабаи и городе Южный, сообщили в ГУНП в Харьковской области.

«Открытие станций состоялось в рамках проекта «Полицейский офицер громады», суть которого заключается в тесном сотрудничестве полиции и общества», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Харьковщины.

В Высочанской громаде будут работать два полицейских офицера — Роман Пащенко и Максим Дорошенко. Они будут обслуживать около 29 тысяч граждан, проживающих в Высоком, Бабаях, Покотиловке, селах Ржавец, Уютное и Новая Березовка. В Южной городской общине будет работать офицер Владимир Пешков вместе с местным участковым. Они будут обслуживать более 14 тысяч местных жителей.

полицейский офицер громады на Харьковщине 2

«Полицейские будут более оперативно реагировать на события, будет больше профилактики, что приведет к снижению уровня преступности, домашнего насилия, бытовых преступлений или проступков», – прокомментировал событие начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

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На данный момент в Харьковской области полицейские офицеры есть уже в 40 громадах. На территории области работает 31 полицейская станция.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 10:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские громады теперь работают в поселке Бабаи и городе Южный, сообщили в ГУНП в Харьковской области".