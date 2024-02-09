На Харьковщине появились две новые полицейские станции
Полицейские громады теперь работают в поселке Бабаи и городе Южный, сообщили в ГУНП в Харьковской области.
«Открытие станций состоялось в рамках проекта «Полицейский офицер громады», суть которого заключается в тесном сотрудничестве полиции и общества», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Харьковщины.
В Высочанской громаде будут работать два полицейских офицера — Роман Пащенко и Максим Дорошенко. Они будут обслуживать около 29 тысяч граждан, проживающих в Высоком, Бабаях, Покотиловке, селах Ржавец, Уютное и Новая Березовка. В Южной городской общине будет работать офицер Владимир Пешков вместе с местным участковым. Они будут обслуживать более 14 тысяч местных жителей.
«Полицейские будут более оперативно реагировать на события, будет больше профилактики, что приведет к снижению уровня преступности, домашнего насилия, бытовых преступлений или проступков», – прокомментировал событие начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
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На данный момент в Харьковской области полицейские офицеры есть уже в 40 громадах. На территории области работает 31 полицейская станция.
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 10:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские громады теперь работают в поселке Бабаи и городе Южный, сообщили в ГУНП в Харьковской области".