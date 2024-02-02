Деньги на ВСУ: только 17 громад Харьковщины из 56 приняли программы

Программы помощи Силам обороны на 2024 год есть только у трети громад Харьковской области, сообщил аналитический центр «Обсерватория демократии».

«Несмотря на то, что близится уже вторая годовщина полномасштабного вторжения, уровень вовлеченности местных советов Харьковской области в помощь армии и понимание их чиновниками военных реалий остаются на низком уровне», — констатировали аналитики.

По их данным на конец января 2024 года, только 17 местных советов (из 56) утвердили на 2024 год программы помощи Силам обороны. 13 не продлили программы, срок реализации которых истек в минувшем году. Более четверти вообще не приняли программу поддержки Сил обороны ни на 2023, ни на 2024 год. Что происходит еще в 10 громадах, оценить сложно, так как они не опубликовали свои бюджеты и решения сессий (в основном речь о прифронтовых громадах, у части из них просто не работают официальные сайты).

Что касается финансирования программ, то ситуация еще более плачевная: только семь из 56 громад уже запланировали расходы на поддержку Сил обороны. Это Валковская, Краснокутская, Малоданиловская, Солоницевская, Староверовская и Чугуевская.

«При этом только в Краснокутской и Малоданиловской громадах заложенные расходы превысили 1% от общих расходов местного бюджета. В то же время другие 33 общины региона, опубликовавшие местный бюджет на 2024 год и приложения к ней, не утвердили средства на поддержку армии в этом году. При этом они тратят средства на объективно менее приоритетные направления, в частности на благоустройство и дороги, расходы на которые должны быть максимально урезаны», — подчеркнули в «Обсерватории демократии».

При этом там все же признали, что отсутствие профильных программ в отдельных громадах не означает, что они вовсе не оказывают помощь армии. Например, в 2023 году Мерефянская и Старосалтовская громады выделяли средства на Силы обороны. Также количество громад, которые в январе прошлого года уже утвердили средства для помощи ВСУ, было меньше, чем в январе 2024-го — их было всего пять (Богодуховская, Зачепиловская, Краснокутская, Староверовская и Харьковская).

«Общая же тенденция среди громад заключается в том, что деньги на поддержку Сил обороны выделяют по запросу военных в течение календарного года, на основании чего местные советы и администрации и вносят изменения в бюджеты. Так, на ноябрь 2023-го утвержденные расходы на помощь армии имели уже 27 громад», — сообщили аналитики.

Что касается Харькова, то отдельной программы поддержки Сил обороны в городе также нет.

«Как и в 2023 году, единственная причастная к помощи армии программа – комплексная, по развитию гражданской защиты, публичной безопасности и территориальной обороны. В этом году на нее было выделено 81,3 млн грн. Из них 363 тысячи гривен планируют потратить на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия. Остальные средства – почти 81 млн грн – направят на «строительство объектов коммунальной собственности». По сравнению с январем 2023 года Харьковский городской совет утвердил в поддержку Сил обороны в семь раз больше средств, но это все еще меньше, чем запланированные им расходы на армию в ноябре», — привели данные в аналитическом центре «Обсерватория демократии».