Гроші на ЗСУ: лише 17 громад Харківщини з 56 прийняли програми

Програми допомоги Силам оборони на 2024 рік є лише у третини громад Харківської області, повідомив аналітичний центр “Обсерваторія демократії”.

“Попри те, що наближається вже друга річниця повномасштабного вторгнення, рівень залученості місцевих рад Харківської області до допомоги армії та розуміння їхніми посадовцями воєнних реалій залишаються на низькому рівні”, – констатували аналітики.

За їхніми даними на кінець січня 2024 року, лише 17 місцевих рад (з 56) затвердили на 2024 рік програми допомоги Силам оборони. 13 не продовжили програми, термін реалізації яких минув минулого року. Понад чверть взагалі не ухвалили програму підтримки Сил оборони ні на 2023, ні на 2024 рік. Що відбувається ще в 10 громадах, оцінити складно, оскільки вони не опублікували свої бюджети та рішення сесій (переважно мова про прифронтові громади, у частини з них просто не працюють офіційні сайти).

Щодо фінансування програм, то ситуація ще більш плачевна: лише сім із 56 громад уже запланували витрати на підтримку Сил оборони. Це Валківська, Краснокутська, Малоданилівська, Солоницівська, Старовірівська та Чугуївська.

“При цьому, лише у Краснокутській та Малоданилівській громадах закладені видатки перевищили 1% від загальних витрат місцевого бюджету. Водночас інші 33 громади регіону, які опублікували місцевий кошторис на 2024 рік і додатки до нього, не затвердили кошти на підтримку армії в цьому році. При цьому, вони витрачають кошти на обʼєктивно менш пріоритетні напрями, зокрема, на благоустрій та дороги, витрати на які мають бути максимально урізані”, – наголосили в “Обсерваторії демократії”.

При цьому там все ж таки визнали, що відсутність профільних програм в окремих громадах не означає, що вони зовсім не надають допомоги армії. Наприклад, у 2023 році Мереф’янська та Старосалтівська громади виділяли кошти на Сили оборони. Також кількість громад, які в січні минулого року вже затвердили кошти для допомоги ЗСУ, була меншою, ніж у січні 2024-го – їх було лише п’ять (Богодухівська, Зачепилівська, Краснокутська, Старовірівська та Харківська).

“Загальна ж тенденція серед громад полягає в тому, що гроші на підтримку Сил оборони виділяють за запитом військових протягом календарного року, на підставі чого місцеві ради та адміністрації та вносять зміни до кошторисів. Так, станом на листопад 2023-го затверджені видатки на допомогу армії мали вже 27 громад”, – повідомили аналітики.

Щодо Харкова, то окремої програми підтримки Сил оборони у місті також немає.

“Як і у 2023-му, єдина дотична до допомоги армії програма – комплексна, з розвитку цивільного захисту, публічної безпеки та територіальної оборони. Цього року на неї виділили 81,3 млн грн. З них, 363 тисячі гривень планують витратити на ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Решту коштів – майже 81 млн грн – спрямують на “будівництво обʼєктів комунальної власності”. Порівняно з січнем 2023-го Харківська міська рада затвердила на підтримку Сил оборони у 7 разів більше коштів, але це все ще менше, аніж заплановані нею витрати на армію у листопаді”, – навели дані в аналітичному центрі “Обсерваторія демократії”.