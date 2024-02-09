На Харківщині з’явилися дві нові поліцейські станції
Поліцейські громади тепер працюють у селищі Бабаї та місті Південне, повідомили в ГУНП у Харківській області.
“Відкриття станцій відбулося у рамках проєкту “Поліцейський офіцер громади”, суть якого полягає у тісній співпраці поліції та громади”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції Харківщини.
У Височанській громаді працюватимуть два поліцейські офіцери – Роман Пащенко та Максим Дорошенко. Вони обслуговуватимуть близько 29 тисяч громадян, які проживають у Високому, Бабаях, Покотилівці, селах Ржавець, Затишне та Нова Березівка. У Південній міській громаді працюватиме офіцер Володимир Пешков разом із місцевим дільничним. Вони обслуговуватимуть понад 14 тисяч місцевих мешканців.
“Поліцейські більш оперативно реагуватимуть на події, буде більше профілактики, що приведе до зниження рівня злочинності, домашнього насильства, побутових злочинів чи проступків”, – прокоментував подію начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.
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На цей час у Харківській області поліцейські офіцери є вже у 40 громадах. На території області працює 31 поліцейська станція.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 10:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські громади тепер працюють у селищі Бабаї та місті Південне, повідомили в ГУНП у Харківській області".