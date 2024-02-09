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На Харківщині з’явилися дві нові поліцейські станції

Суспільство 10:59   09.02.2024
Оксана Горун
На Харківщині з’явилися дві нові поліцейські станції

Поліцейські громади тепер працюють у селищі Бабаї та місті Південне, повідомили в ГУНП у Харківській області.

“Відкриття станцій відбулося у рамках проєкту “Поліцейський офіцер громади”, суть якого полягає у тісній співпраці поліції та громади”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції Харківщини.

У Височанській громаді працюватимуть два поліцейські офіцери – Роман Пащенко та Максим Дорошенко. Вони обслуговуватимуть близько 29 тисяч громадян, які проживають у Високому, Бабаях, Покотилівці, селах Ржавець, Затишне та Нова Березівка. У Південній міській громаді працюватиме офіцер Володимир Пешков разом із місцевим дільничним. Вони обслуговуватимуть понад 14 тисяч місцевих мешканців.

поліцейський офіцер громади на Харківщині 2

“Поліцейські більш оперативно реагуватимуть на події, буде більше профілактики, що приведе до зниження рівня злочинності, домашнього насильства, побутових злочинів чи проступків”, – прокоментував подію начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

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На цей час у Харківській області поліцейські офіцери є вже у 40 громадах. На території області працює 31 поліцейська станція.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 10:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські громади тепер працюють у селищі Бабаї та місті Південне, повідомили в ГУНП у Харківській області".