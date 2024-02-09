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Память погибшего при обороне Мариуполя Ивана Паскалова увековечили в Харькове

Общество 16:09   09.02.2024
Елена Нагорная
Память погибшего при обороне Мариуполя Ивана Паскалова увековечили в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В гимназии №77 в Слободском районе Харькова открыли мемориальную доску Ивану Паскалову. Защитник погиб 3 апреля 2022 года, защищая город Мариуполь.

Как сообщает пресс-служба горсовета, в мероприятии приняли участие родители воина, побратимы, педагоги, друзья, жители района и чиновники.

По данным мэрии, Иван Паскалов (позывной — Паскаль) родился 27 февраля 1998 года. Защитник учился в Харьковской гимназии №77. Награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 16:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В гимназии №77 в Слободском районе Харькова открыли мемориальную доску Ивану Паскалову".