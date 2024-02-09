Память погибшего при обороне Мариуполя Ивана Паскалова увековечили в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
В гимназии №77 в Слободском районе Харькова открыли мемориальную доску Ивану Паскалову. Защитник погиб 3 апреля 2022 года, защищая город Мариуполь.
Как сообщает пресс-служба горсовета, в мероприятии приняли участие родители воина, побратимы, педагоги, друзья, жители района и чиновники.
По данным мэрии, Иван Паскалов (позывной — Паскаль) родился 27 февраля 1998 года. Защитник учился в Харьковской гимназии №77. Награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).
Фото: Харьковский горсовет
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гимназия, иван паскалов, мемориальная доска, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 16:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В гимназии №77 в Слободском районе Харькова открыли мемориальную доску Ивану Паскалову".