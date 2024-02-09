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Пам’ять загиблого під час оборони Маріуполя Івана Паскалова увічнили в Харкові

Суспільство 16:09   09.02.2024
Олена Нагорна
Пам’ять загиблого під час оборони Маріуполя Івана Паскалова увічнили в Харкові

У гімназії №77 у Слобідському районі Харкова відкрили меморіальну дошку Івану Паскалову. Захисник загинув 3 квітня 2022 року, захищаючи місто Маріуполь.

Як повідомляє пресслужба міськради, у заході взяли участь батьки воїна, побратими, педагоги, друзі, мешканці району та чиновники.

За даними мерії, Іван Паскалов (позивний – Паскаль) народився 27 лютого 1998 року. Захисник навчався у Харківській гімназії №77. Нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно).


Фото: Харківська міськрада

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 16:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У гімназії №77 у Слобідському районі Харкова відкрили меморіальну дошку Івану Паскалову".