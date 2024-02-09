Пам’ять загиблого під час оборони Маріуполя Івана Паскалова увічнили в Харкові

У гімназії №77 у Слобідському районі Харкова відкрили меморіальну дошку Івану Паскалову. Захисник загинув 3 квітня 2022 року, захищаючи місто Маріуполь.

Як повідомляє пресслужба міськради, у заході взяли участь батьки воїна, побратими, педагоги, друзі, мешканці району та чиновники.

За даними мерії, Іван Паскалов (позивний – Паскаль) народився 27 лютого 1998 року. Захисник навчався у Харківській гімназії №77. Нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно).



Фото: Харківська міськрада