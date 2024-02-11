Авиабомбами РФ ударила по селу на Купянщине, погибла женщина — Синегубов
56-летняя женщина погибла из-за удара корректируемыми авиабомбами по селу Водяное Купянского района около 20:20 10 февраля, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его данным, 58-летний мужчина получил ранения, но от госпитализации отказался.
Разрушены два частных дома, еще семь — повреждены. За пределами села повреждено фермерское хозяйство. Разрушены пять складских зданий и повреждена сельскохозяйственная техника.
Также 10 февраля в 10:05 вследствие обстрела села Бугаевка Чугуевского района был поврежден частный дом, в 12:50 из РСЗО враг ударил по селу Малиновка Чугуевского района. В 12:25 обстрелом в поселке Казачья Лопань Харьковского района был поврежден жилой массив «Театральный». Также повреждено остекление окон в двухэтажном жилом доме напротив.
Фото: Олег Синегубов
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Водяное, КАБ, Купянский район, синєгубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 08:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "56-летняя женщина погибла из-за удара корректируемыми авиабомбами по селу Водяное Купянского района около 20:20 10 февраля".