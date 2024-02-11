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Авиабомбами РФ ударила по селу на Купянщине, погибла женщина — Синегубов

Происшествия 08:35   11.02.2024
Елена Нагорная
Авиабомбами РФ ударила по селу на Купянщине, погибла женщина — Синегубов Фото: Олег Синегубов

56-летняя женщина погибла из-за удара корректируемыми авиабомбами по селу Водяное Купянского района около 20:20 10 февраля, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, 58-летний мужчина получил ранения, но от госпитализации отказался.

Разрушены два частных дома, еще семь — повреждены. За пределами села повреждено фермерское хозяйство. Разрушены пять складских зданий и повреждена сельскохозяйственная техника.

Также 10 февраля в 10:05 вследствие обстрела села Бугаевка Чугуевского района был поврежден частный дом, в 12:50 из РСЗО враг ударил по селу Малиновка Чугуевского района. В 12:25 обстрелом в поселке Казачья Лопань Харьковского района был поврежден жилой массив «Театральный». Также повреждено остекление окон в двухэтажном жилом доме напротив.


Фото: Олег Синегубов

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 08:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "56-летняя женщина погибла из-за удара корректируемыми авиабомбами по селу Водяное Купянского района около 20:20 10 февраля".