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Авіабомбами РФ вдарила по селу на Куп’янщині, загинула жінка – Синєгубов

Події 08:35   11.02.2024
Олена Нагорна
Авіабомбами РФ вдарила по селу на Куп’янщині, загинула жінка – Синєгубов

56-річна жінка загинула через удар керованими авіабомбами по селу Водяне Куп’янського району близько 20:20 10 лютого, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, 58-річний чоловік отримав поранення, але від ушпиталення відмовився.

Зруйновані два приватні будинки, ще сім – пошкоджені. За межами села пошкоджене фермерське господарство. Зруйновано п’ять складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.

Також 10 лютого о 10:05 внаслідок обстрілу села Бугаївка Чугуївського району був пошкоджений приватний будинок, о 12:50 з РСЗВ ворог ударив по селу Малинівка Чугуївського району. О 12:25 обстрілом у селищі Козача Лопань Харківського району було пошкоджено житловий масив “Театральний”. Також пошкоджено скління вікон у двоповерховому житловому будинку навпроти.


Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Олена Нагорна
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08:35
Авіабомбами РФ вдарила по селу на Куп’янщині, загинула жінка – Синєгубов

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 08:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "56-річна жінка загинула через удар керованими авіабомбами по селу Водяне Куп’янського району близько 20:20 10 лютого".