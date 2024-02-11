Авіабомбами РФ вдарила по селу на Куп’янщині, загинула жінка – Синєгубов

56-річна жінка загинула через удар керованими авіабомбами по селу Водяне Куп’янського району близько 20:20 10 лютого, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, 58-річний чоловік отримав поранення, але від ушпиталення відмовився.

Зруйновані два приватні будинки, ще сім – пошкоджені. За межами села пошкоджене фермерське господарство. Зруйновано п’ять складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.

Також 10 лютого о 10:05 внаслідок обстрілу села Бугаївка Чугуївського району був пошкоджений приватний будинок, о 12:50 з РСЗВ ворог ударив по селу Малинівка Чугуївського району. О 12:25 обстрілом у селищі Козача Лопань Харківського району було пошкоджено житловий масив “Театральний”. Також пошкоджено скління вікон у двоповерховому житловому будинку навпроти.



Фото: Олег Синєгубов