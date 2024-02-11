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Авиаудар по Водяному на Харьковщине: погибшую достали из-под завалов (видео)

Происшествия 09:29   11.02.2024
Елена Нагорная
Авиаудар по Водяному на Харьковщине: погибшую достали из-под завалов (видео) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Спасатели изъяли из-под завалов частного дома в селе Водяное Купянского района Харьковской области, разрушенного авиаударом вечером 10 февраля, тело женщины 1969 года рождения.

Для ликвидации последствий бомбежки привлекалась одна единица техники и шестеро спасателей, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, 56-летняя женщина погибла из-за удара корректируемыми авиабомбами по селу Водяное Купянского района около 20:20 10 февраля. 58-летний мужчина получил ранения, но от госпитализации отказался. Разрушены два частных дома, еще семь — повреждены. За пределами села повреждено фермерское хозяйство. Разрушены пять складских зданий и повреждена сельскохозяйственная техника.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 09:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели изъяли из-под завалов частного дома в селе Водяное Купянского района Харьковской области, разрушенного авиаударом вечером 10 февраля, тело женщины 1969 года рождения.".