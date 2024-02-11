Авиаудар по Водяному на Харьковщине: погибшую достали из-под завалов (видео)
Спасатели изъяли из-под завалов частного дома в селе Водяное Купянского района Харьковской области, разрушенного авиаударом вечером 10 февраля, тело женщины 1969 года рождения.
Для ликвидации последствий бомбежки привлекалась одна единица техники и шестеро спасателей, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, 56-летняя женщина погибла из-за удара корректируемыми авиабомбами по селу Водяное Купянского района около 20:20 10 февраля. 58-летний мужчина получил ранения, но от госпитализации отказался. Разрушены два частных дома, еще семь — повреждены. За пределами села повреждено фермерское хозяйство. Разрушены пять складских зданий и повреждена сельскохозяйственная техника.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Водяное, ГСЧС, КАБ, погибшая, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 09:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели изъяли из-под завалов частного дома в селе Водяное Купянского района Харьковской области, разрушенного авиаударом вечером 10 февраля, тело женщины 1969 года рождения.".