Авіаудар по Водяному на Харківщині: загиблу дістали з-під завалів (відео)
Рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку у селі Водяне Куп’янського району Харківської області, зруйнованого авіаударом увечері 10 лютого, тіло жінки 1969 року народження.
Для ліквідації наслідків бомбардування залучалася одна одиниця техніки та шестеро рятувальників, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, 56-річна жінка загинула через удар коригованими авіабомбами по селу Водяне близько 20:20 10 лютого. 58-річний чоловік зазнав поранень, але від ушпиталення відмовився. Зруйновані два приватні будинки, ще сім — пошкоджені. За межами села пошкоджене фермерське господарство. Зруйновано п’ять складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.
- Категорії: Події, Харків; Теги: Водяное, ГСЧС, КАБ, погибшая, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Авіаудар по Водяному на Харківщині: загиблу дістали з-під завалів (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 09:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку у селі Водяне Куп’янського району Харківської області, зруйнованого авіаударом увечері 10 лютого, тіло жінки 1969 року народження.".