Авіаудар по Водяному на Харківщині: загиблу дістали з-під завалів (відео)

Рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку у селі Водяне Куп’янського району Харківської області, зруйнованого авіаударом увечері 10 лютого, тіло жінки 1969 року народження.

Для ліквідації наслідків бомбардування залучалася одна одиниця техніки та шестеро рятувальників, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, 56-річна жінка загинула через удар коригованими авіабомбами по селу Водяне близько 20:20 10 лютого. 58-річний чоловік зазнав поранень, але від ушпиталення відмовився. Зруйновані два приватні будинки, ще сім — пошкоджені. За межами села пошкоджене фермерське господарство. Зруйновано п’ять складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.