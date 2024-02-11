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Авіаудар по Водяному на Харківщині: загиблу дістали з-під завалів (відео)

Події 09:29   11.02.2024
Олена Нагорна
Авіаудар по Водяному на Харківщині: загиблу дістали з-під завалів (відео)

Рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку у селі Водяне Куп’янського району Харківської області, зруйнованого авіаударом увечері 10 лютого, тіло жінки 1969 року народження.

Для ліквідації наслідків бомбардування залучалася одна одиниця техніки та шестеро рятувальників, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, 56-річна жінка загинула через удар коригованими авіабомбами по селу Водяне близько 20:20 10 лютого. 58-річний чоловік зазнав поранень, але від ушпиталення відмовився. Зруйновані два приватні будинки, ще сім — пошкоджені. За межами села пошкоджене фермерське господарство. Зруйновано п’ять складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 09:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку у селі Водяне Куп’янського району Харківської області, зруйнованого авіаударом увечері 10 лютого, тіло жінки 1969 року народження.".