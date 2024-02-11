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Почти полсотни дронов РФ уничтожили за сутки под Купянском и Лиманом — Евлаш

Общество 11:44   11.02.2024
Елена Нагорная
Почти полсотни дронов РФ уничтожили за сутки под Купянском и Лиманом — Евлаш Иллюстративное фото

48 вражеских беспилотников уничтожили за сутки на Лимано-Купянском направлении. При том, что противник восемь раз применил дроны-камикадзе по позициям украинских защитников, рассказал в эфире нацмарафона начальник пресс-службы ОСГВ «Хортица» Илья Евлаш.

По его данным, на Лимано-Купянском направлении произошло восемь боевых столкновений. Потери РФ — 251 оккупант и 65 единиц вооружения и военной техники, среди которых 48 дронов.

«Сейчас количество обстрелов уменьшилось вдвое. Если еще несколько дней назад мы могли говорить о 800 обстрелах из различного вооружения, это и артиллерия, и минометы, и танки, и РСЗО, и другие установки, то за минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении было 418 обстрелов, а на Бахмутском — 415. Скорее всего на это влияет плохая погода, которая сейчас неблагоприятна для ведения боевых действий, однако враг не меньше использует дроны-камикадзе», — констатировал Евлаш.

Также, по его словам, противник активно применяет авиацию, которая наносит удары управляемыми авиабомбами.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 11:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "48 вражеских беспилотников уничтожили за сутки на Лимано-Купянском направлении".