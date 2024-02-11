Майже пів сотні дронів РФ знищили за добу під Куп’янськом і Лиманом – Євлаш
48 ворожих безпілотників знищили за добу на Лимано-Куп’янському напрямку. При тому, що супротивник вісім разів застосував дрони-камікадзе по позиціях українських захисників, розповів в етері нацмарафону начальник пресслужби ОСУВ “Хортиця” Ілля Євлаш.
За його даними, на Лимано-Куп’янському напрямку сталося вісім бойових зіткнень. Втрати РФ – 251 окупант та 65 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких 48 дронів.
“Зараз кількість обстрілів зменшилася вдвічі. Якщо ще декілька днів тому ми могли говорити про 800 обстрілів з різного озброєння, це й артилерія, і міномети, і танки, і РСЗВ, й інші установки, то за минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку було 418 обстрілів, а на Бахмутському – 415. Найімовірніше на це впливає погана погода, яка зараз несприятлива для ведення бойових дій, проте ворог не менше використовує дрони-камікадзе“, – констатував Євлаш.
Також, за його словами, супротивник активно застосовує авіацію, яка завдає ударів керованими авіабомбами.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: БПЛА, дрони, евлаш, ЗСУ, куп'янск, Лиман, лимано-купянское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 11:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "48 ворожих безпілотників знищили за добу на Лимано-Куп’янському напрямку".