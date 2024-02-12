В Изюме на Харьковщине создают музей оккупации

В Изюме собирают у местных жителей экспонаты для музейной экспозиции о пребывании российских «освободителей» в городе.

С такой инициативой выступил главный редактор местной газеты «Обрії Ізюмщини» Константин Григоренко. Он рассказал подробности в эфире «Украинского радио».

«Надо по горячим следам это все зафиксировать, потому что все равно стирается в памяти и где-то теряются все эти вещи. Потому я считаю, что это очень важно. На этом этапе, несмотря на ситуацию в сфере безопасности, необходимо эту работу делать. И как не журналистам быть в авангарде этого дела», — сказал Григоренко.

Местных жителей призывают приносить для экспозиции агитационные листовки, газеты, флаги, шевроны, элементы формы и личные вещи оккупантов, а также все, что свидетельствует об их пребывании в Изюме.

«Люди также принесли нам аудиозаписи «Радио Z». Можно услышать дикторов, которые вещали пропаганду российской оккупационной власти. Бытовые вещи — это консервы, сухпай, такое все, что они в начале апреля раздавали изюмчанам, — сохранили. Это личные вещи российских военных, это флаги с буквой «Z», это флаги политических партий. Кстати, кроме нас, никто об этом не говорит, но есть однозначный факт, что представители партии «Справедливая Россия» формировали ячейки в Изюме. Они готовили референдум, они с фондом Захара Прилепина создавали в Изюме ячейку партии «Справедливая Россия». У нас есть такой флаг», — поделился руководитель «Обріїв Ізюмщини».

Также среди экспонатов музея будут письма российских школьников — как своим согражданам-оккупантам, так и сверстникам, которых захватили россияне.

«Есть уникальный у нас артефакт. Это письма детей своим сверстникам. Это школьники шестого класса с Дальнего Востока написали письма своим сверстникам. Очень интересные. Из Владивостока. Я так понимаю, что учительница им диктовала этот текст, а они его немного перерабатывали», — рассказал Григоренко.

Все артефакты тщательно собирают и позже объединят в музейную экспозицию. По словам инициатора этой акции, некоторые жители города, принося экспонаты, просят сохранить их анонимность. Другие же настаивают, чтобы их фамилия была указана в экспозиции.