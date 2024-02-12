В Ізюмі на Харківщині створюють музей окупації

В Ізюмі збирають у місцевих жителів експонати для музейної експозиції про перебування російських “освободителей” у місті.

З такою ініціативою виступив головний редактор місцевої газети “Обрії Ізюмщини” Костянтин Григоренко. Він розповів подробиці в етері “Українського радіо”.

“Треба по гарячих слідах оце все зафіксувати, тому що все одно стирається в пам’яті, й десь губляться ці всі речі. Тому я вважаю, що це дуже важливо. На цьому етапі, попри безпекову ситуацію, треба цю роботу робити. І як не журналістам бути в авангарді цієї справи”, – сказав Григоренко.

Місцевих жителів закликають приносити для експозиції агітаційні листівки, газети, прапори, шеврони, елементи форми та особисті речі окупантів, а також усе, що свідчить про їхнє перебування в Ізюмі.

“Люди також принесли нам аудіозаписи “Радіо Z”. Можна почути дикторів, які мовили пропаганду російської окупаційної влади. Побутові речі – це консерви, сухпай, таке все, що вони на початку квітня роздавали ізюмчанам, – зберегли. Це особисті речі російських військових, це прапори з літерою “Z”, це прапори політичних партій. До речі, крім нас, ніхто про це не говорить, але є достеменний факт, що представники партії “Справедлива Росія” формували осередки в Ізюмі. Вони готували референдум, вони із фондом Захара Прилєпіна створювали в Ізюмі осередок партії “Справедлива Росія”. У нас є такий прапор”, – поділився керівник “Обріїв Ізюмщини”.

Також серед експонатів музею будуть листи російських школярів як своїм співгромадянам-окупантам, так і одноліткам, яких захопили росіяни.

“Є унікальний у нас артефакт. Це листи дітей своїм одноліткам. Це школярі шостого класу з Далекого Сходу написали листи своїм одноліткам. Дуже цікаві. З Владивостока. Я так розумію, що вчителька їм диктувала цей текст, а вони його трохи переробляли”, – розповів Григоренко.

Усі артефакти ретельно збирають та пізніше об’єднають у музейну експозицію. За словами ініціатора цієї акції, деякі мешканці міста, приносячи експонати, просять зберегти їхню анонімність. Інші ж наполягають, щоб їхнє прізвище було вказано в експозиції.