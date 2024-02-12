Зачем заплатят 16 млн за консультации при строительстве мостов на Харьковщине

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области пояснили, кто такие «инженеры-консультанты» и зачем заказывают их услуги за большие деньги.

При восстановлении двух мостов на трассе Киев-Харьков-Довжанский Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области планирует пользоваться услугами инженеров-консультантов. Тендеры на закупки таких услуг объявили в системе «Prozorro». Консультации по одному из мостов, по расчетам дорожников, будут стоить более 5 млн грн, по второму — более 10 млн грн. За два моста выходит сумма порядка 16 млн. Торги назначены на 21 и 23 февраля. Что дают инженеры-консультанты и почему так дорого стоят их услуги, пояснил начальник Службы Андрей Алексеев в комментарии «GromadaGroup».

«Это мировая практика многолетняя, которая до сих пор широко не используется у нас в стране. Уже десятками лет эта практика сформировалась в Европе, США, Канаде. Есть подрядчик, выполняющий работы. Есть заказчик, который эти работы принимает – проверяет и принимает. Есть третья, независимая сторона, у этой третьей независимой стороны есть право вето на все процессы, проходящие на строительной площадке. Вплоть до того, что они могут рассмотреть проект (а там квалификации хватает, потому что мы прописываем все эти требования) и вернуть на доработку. Это организация — целый коллектив, который дублирует всю службу заказчика. Это такая же организация, как мы, — со штатом, с бухгалтерией, с лабораторией, туда же входят лабораторные услуги, контроль качества. Они все это будут делать. Кроме того, инженер-консультант проводит аудит выполненных работ, в том числе он может привлекать международных специалистов», — пояснил Алексеев.

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По его словам, оценочная стоимость «консультаций» складывается из стоимости самой реконструкции или строительства.

«В зависимости от стоимости объекта ставится стоимость инженера-консультанта, в процентной ставке от общей стоимости работ. Там инженер-консультант, кажется, до 3%… Есть у нас объект на 300 млн грн. 3% от 300 млн грн – это 9 млн грн. Вот мы выставляем ориентировочную стоимость инженера-консультанта – 9 млн грн. В процессе торгов, которые, кстати, еще не прошли. Это только объявления о проведении торгов, аукциона еще не было. Может быть понижение, а может и не понижение. Это первое. Второе. Это такой подрядчик, у которого мы принимаем выполнение работы. Мы тоже будем фильтровать, что это вы не делали, здесь подешевеет, здесь подешевеет. Цифра, которая будет получена в процессе аукциона, это не твердая конечная цифра. Она будет снижаться в процессе работы», — заверил начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.