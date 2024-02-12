Навіщо заплатять 16 млн за консультації щодо будівництва мостів на Харківщині

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області пояснили хто такі “інженери-консультанти” і навіщо замовляють їхні послуги за великі гроші.

При відновленні двох мостів на трасі Київ-Харків-Довжанський Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області планує користуватися послугами інженерів-консультантів. Тендери на закупівлю таких послуг оголосили у системі “Prozorro”. Консультації по одному з мостів, за розрахунками шляховиків, коштуватимуть понад 5 млн грн, по другому – понад 10 млн грн. За два мости виходить сума близько 16 млн. Торги призначено на 21 та 23 лютого. Що пропонують інженери-консультанти та чому так дорого коштують їхні послуги, пояснив начальник Служби Андрій Алексєєв у коментарі “GromadaGroup”.

“Це світова практика багаторічна, яка досі широко не використовується у нас в країні. Уже десятками років ця практика сформувалася в Європі, в США, в Канаді. Є підрядник, який виконує роботи, є замовник, який ці роботи приймає – перевіряє та приймає. Є третя, незалежна сторона, у цієї третьої незалежної сторони є право вето на всі процеси, які проходять на будівельному майданчику. Аж до того, що вони можуть проєкт розглянути (а там кваліфікації вистачає, тому що ми прописуємо всі ці вимоги) та повернути на доопрацювання. Це організація з цілого колективу, яка дублює всю службу замовника. Це така ж організація, як ми – зі штатом, з бухгалтерією, з лабораторією, туди ж входять лабораторні послуги, контроль якості, вони все це будуть робити. А крім того, інженер-консультант проводить аудит виконаних робіт, у тому числі він може залучати міжнародних фахівців”, – пояснив Алексєєв.

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За його словами, вартість “консультацій” складається із вартості самої реконструкції чи будівництва.

“Залежно від вартості об’єкта, ставиться вартість інженера-консультанта у відсотковій ставці від загальної вартості робіт. Там інженер-консультант, здається, до 3%. Але, як показує практика проведення торгів, ми беремо, коли орієнтовну вартість вираховуємо, є в нас об’єкт на 300 млн грн. 3% від 300 млн грн – це 9 млн грн. Ось ми виставляємо орієнтовну вартість інженера-консультанта – 9 млн грн. У процесі торгів, які, до речі, ще не пройшли, це тільки об’яви про проведення торгів, аукціону ще не було, може бути пониження, а може і не бути пониження. Це перше. Друге. Це ж такий підрядник, у якого ми приймаємо виконані роботи. Ми теж будемо фільтрувати, що це ви не робили, тут здешевіє, здешевіє. Ця цифра, яка буде отримана в процесі аукціону, це не є твердою кінцевою цифрою. Вона буде знижуватися в процесі роботи“, – запевнив начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.