Генштаб по Харьковщине: атака у Ивановки и десять населенных пунктов под огнем

Одну атаку военных РФ отбили украинские защитники в районе села Ивановка Купянского района Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Уды, Стрелечья, Волчанск, Нестерное, Чугуновка и Двуречанское на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.