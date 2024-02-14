Генштаб по Харьковщине: атака у Ивановки и десять населенных пунктов под огнем
Одну атаку военных РФ отбили украинские защитники в районе села Ивановка Купянского района Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Уды, Стрелечья, Волчанск, Нестерное, Чугуновка и Двуречанское на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.
Читайте также: Сутки в сводке Генштаба: без атак на Харьковщине, но с авиаударом
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, генштаб, ивановка, купянск, купянское направление, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб по Харьковщине: атака у Ивановки и десять населенных пунктов под огнем»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 20:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одну атаку военных РФ отбили украинские защитники в районе села Ивановка".