Live
  • Ср 14.02.2024
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 38.13
  • EUR 41.12

Генштаб по Харьковщине: атака у Ивановки и десять населенных пунктов под огнем

Происшествия 20:18   14.02.2024
Елена Нагорная
Генштаб по Харьковщине: атака у Ивановки и десять населенных пунктов под огнем

Одну атаку военных РФ отбили украинские защитники в районе села Ивановка Купянского района Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Уды, Стрелечья, Волчанск, Нестерное, Чугуновка и Двуречанское на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

Читайте также: Сутки в сводке Генштаба: без атак на Харьковщине, но с авиаударом

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 14.02: удар по дому в Великом Бурлуке — двое погибших
Главные новости Харькова 14.02: удар по дому в Великом Бурлуке — двое погибших
14.02.2024, 20:23
На Харьковщине создают очередное коммунальное предприятие: чем займется
На Харьковщине создают очередное коммунальное предприятие: чем займется
13.02.2024, 10:01
5 российских командующих приказали обстреливать научный центр ХФТИ в Харькове
5 российских командующих приказали обстреливать научный центр ХФТИ в Харькове
14.02.2024, 18:15
Последний теплый день: прогноз погоды в Харькове и области на 14 февраля
Последний теплый день: прогноз погоды в Харькове и области на 14 февраля
13.02.2024, 21:15
Удар по Великому Бурлуку на Харьковщине: прокуратура показала кадры с места
Удар по Великому Бурлуку на Харьковщине: прокуратура показала кадры с места
14.02.2024, 19:53
Работа в Харькове: озеленителей, трактористов, водителей ждут в саду Шевченко
Работа в Харькове: озеленителей, трактористов, водителей ждут в саду Шевченко
13.02.2024, 17:49

Новости по теме:

19:18
Россияне пытались атаковать Табаевку в Харьковской области — Генштаб ВСУ
06:47
Сгорели 14 домов, погибли 4 человека – Тимошко об атаке «шахедов» на Харьков
06:05
Атака «шахедов» на Харьков: два человека в больнице – полиция (видео)
23:04
Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова – Терехов
20:01
РФ 10 раз атаковала у Синьковки и Ивановки Харьковской области — Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «Генштаб по Харьковщине: атака у Ивановки и десять населенных пунктов под огнем»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 20:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одну атаку военных РФ отбили украинские защитники в районе села Ивановка".