Сутки в сводке Генштаба: без атак на Харьковщине, но с авиаударом

В утренней сводке Генштаба ВСУ — информация о ситуации на фронте и обстрелах Украины армией РФ.

В Харьковской области под авиаудар россиян попало приграничное село Круглое — в районе Великого Бурлука. В целом по Украине россияне нанесли три ракетных и 159 авиационных ударов. Также враг совершил 162 обстрела из РСЗО и обстрелял более 100 населенных пунктов из артиллерии.

На фронте зафиксировали 71 боевое столкновение. При этом на Харьковщине войска РФ штурмы не вели.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, одному пункту управления, трем районам расположения зенитно-ракетных комплексов врага. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по четырем районам сосредоточения личного состава, семи артиллерийским средствам, трем средствам ПВО, трем пунктам управления, двум складам боеприпасов и одному средству радиоэлектронной борьбы противника», — перечислили в Генштабе.