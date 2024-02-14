Доба у зведенні Генштабу: без атак на Харківщині, але з авіаударом

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – інформація про ситуацію на фронті та обстріли України армією РФ.

На Харківщині під авіаудар росіян потрапило прикордонне село Кругле – в районі Великого Бурлука. Загалом по Україні росіяни завдали трьох ракетних та 159 авіаційних ударів. Також ворог здійснив 162 обстріли з РСЗВ та обстріляв понад 100 населених пунктів з артилерії.

На фронті зафіксували 71 бойове зіткнення. На Харківщині війська РФ штурми не вели.

“Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, одному пункту управління, трьох районах розташування зенітно-ракетних комплексів ворога. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, семи артилерійських засобах, трьох засобах ППО, трьох пунктах управління, двох складах боєприпасів та одному засобу радіоелектронної боротьби противника“, – перерахували в Генштабі.