Генштаб по Харківщині: атака біля Іванівки і 10 населених пунктів під вогнем
Одну атаку військових РФ відбили українські захисники в районі села Іванівка Куп’янського району Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка та Дворічанське на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, генштаб, ивановка, куп'янск, купянское направление, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 20:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну атаку військових РФ відбили українські захисники в районі села Іванівка".