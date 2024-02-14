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Генштаб по Харківщині: атака біля Іванівки і 10 населених пунктів під вогнем

Події 20:18   14.02.2024
Олена Нагорна
Генштаб по Харківщині: атака біля Іванівки і 10 населених пунктів під вогнем

Одну атаку військових РФ відбили українські захисники в районі села Іванівка Куп’янського району Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка та Дворічанське на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

Читайте також: Доба у зведенні Генштабу: без атак на Харківщині, але з авіаударом

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 20:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну атаку військових РФ відбили українські захисники в районі села Іванівка".