Генштаб по Харківщині: атака біля Іванівки і 10 населених пунктів під вогнем

Одну атаку військових РФ відбили українські захисники в районі села Іванівка Куп’янського району Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка та Дворічанське на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.