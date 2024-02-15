Тревога на Харьковщине: Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске ракеты
В 00:04 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о запуске врагом ракеты курсом на юг.
Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях.
В Telegram-каналах сообщают о двух взрывах в области. Официальной информации на данный момент нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, воздушные силы, Мельник, тревога, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 00:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 00:04 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога".