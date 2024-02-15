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Тревога на Харьковщине: Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске ракеты

Происшествия 00:12   15.02.2024
Елена Нагорная
Тревога на Харьковщине: Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске ракеты

В 00:04 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о запуске врагом ракеты курсом на юг.

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях.

В Telegram-каналах сообщают о двух взрывах в области. Официальной информации на данный момент нет.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 00:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 00:04 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога".