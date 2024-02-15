Тревога на Харьковщине: Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске ракеты

В 00:04 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о запуске врагом ракеты курсом на юг.

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях.

В Telegram-каналах сообщают о двух взрывах в области. Официальной информации на данный момент нет.