Тривога на Харківщині: Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск ракети

О 00:04 у Харківській області була оголошена повітряна тривога

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про запуск ворогом ракети курсом на південь.

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях.

У Telegram-каналах повідомляють про два вибухи в області. Офіційної інформації наразі немає.