Тривога на Харківщині: Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск ракети
О 00:04 у Харківській області була оголошена повітряна тривога
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про запуск ворогом ракети курсом на південь.
Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях.
У Telegram-каналах повідомляють про два вибухи в області. Офіційної інформації наразі немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, воздушные силы, Мельник, тревога, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 00:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 00:04 у Харківській області була оголошена повітряна тривога".