Из-за удара РФ по Харьковщине света не было в 1,5 тыс. домах: их уже запитали

Энергетики возобновили воздушную линию вблизи Волчанска, которая была повреждена в результате обстрела громады 15 февраля.

По данным АО «Харьковоблэнерго», без света были 1558 домов в населенных пунктах Старица, Бугроватка, Прилипка, Графское, Семеновка, Верхняя Писаревка, Лосевка, Шестеровка, Сосновый Бор и Лиман (частично).

«Нам удалось выполнить ремонт линии и запитать всех обесточенных потребителей», — отметили энергетики.