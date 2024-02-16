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Из-за удара РФ по Харьковщине света не было в 1,5 тыс. домах: их уже запитали

Общество 14:14   16.02.2024
Виктория Яковенко
Из-за удара РФ по Харьковщине света не было в 1,5 тыс. домах: их уже запитали Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики возобновили воздушную линию вблизи Волчанска, которая была повреждена в результате обстрела громады 15 февраля.

По данным АО «Харьковоблэнерго», без света были 1558 домов в населенных пунктах Старица, Бугроватка, Прилипка, Графское, Семеновка, Верхняя Писаревка, Лосевка, Шестеровка, Сосновый Бор и Лиман (частично).

«Нам удалось выполнить ремонт линии и запитать всех обесточенных потребителей», — отметили энергетики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 14:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики возобновили воздушную линию вблизи Волчанска, которая была повреждена в результате обстрела громады 15 февраля.".