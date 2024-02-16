Из-за удара РФ по Харьковщине света не было в 1,5 тыс. домах: их уже запитали
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Энергетики возобновили воздушную линию вблизи Волчанска, которая была повреждена в результате обстрела громады 15 февраля.
По данным АО «Харьковоблэнерго», без света были 1558 домов в населенных пунктах Старица, Бугроватка, Прилипка, Графское, Семеновка, Верхняя Писаревка, Лосевка, Шестеровка, Сосновый Бор и Лиман (частично).
«Нам удалось выполнить ремонт линии и запитать всех обесточенных потребителей», — отметили энергетики.
Читайте также: Россияне нанесли авиаудары по семи селам на Харьковщине — Генштаб
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: запитали, линия, рф, світло, свет, удар, харьковщина, Энергетики;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из-за удара РФ по Харьковщине света не было в 1,5 тыс. домах: их уже запитали»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики возобновили воздушную линию вблизи Волчанска, которая была повреждена в результате обстрела громады 15 февраля.".