Через удар РФ по Харківщині світла не було у 1,5 тис. будинках: їх заживили
Фото: АТ “Харківобленерго”
Енергетики відновили повітряну лінію поблизу Вовчанська, яка була пошкоджена внаслідок обстрілу громади 15 лютого.
За даними АТ «Харківобленерго», без світла були 1558 будинків у населених пунктах Стариця, Бугруватка, Приліпка, Графське, Симинівка, Верхня Писарівка, Лосівка, Шестерівка, Сосновий Бір та Лиман (частково).
«Наразі нам вдалося виконати ремонт лінії та заживити всіх знеструмлених споживачів», – зазначили енергетики.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: запитали, линия, рф, світло, удар, харківщина, Энергетики;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 14:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили повітряну лінію поблизу Вовчанська, яка була пошкоджена внаслідок обстрілу громади 15 лютого.".