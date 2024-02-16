Через удар РФ по Харківщині світла не було у 1,5 тис. будинках: їх заживили

Енергетики відновили повітряну лінію поблизу Вовчанська, яка була пошкоджена внаслідок обстрілу громади 15 лютого.

За даними АТ «Харківобленерго», без світла були 1558 будинків у населених пунктах Стариця, Бугруватка, Приліпка, Графське, Симинівка, Верхня Писарівка, Лосівка, Шестерівка, Сосновий Бір та Лиман (частково).

«Наразі нам вдалося виконати ремонт лінії та заживити всіх знеструмлених споживачів», – зазначили енергетики.