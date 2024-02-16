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Через удар РФ по Харківщині світла не було у 1,5 тис. будинках: їх заживили

Суспільство 14:14   16.02.2024
Вікторія Яковенко
Через удар РФ по Харківщині світла не було у 1,5 тис. будинках: їх заживили Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики відновили повітряну лінію поблизу Вовчанська, яка була пошкоджена внаслідок обстрілу громади 15 лютого.

За даними АТ «Харківобленерго», без світла були 1558 будинків у населених пунктах Стариця, Бугруватка, Приліпка, Графське, Симинівка, Верхня Писарівка, Лосівка, Шестерівка, Сосновий Бір та Лиман (частково).

«Наразі нам вдалося виконати ремонт лінії та заживити всіх знеструмлених споживачів», – зазначили енергетики.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 14:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили повітряну лінію поблизу Вовчанська, яка була пошкоджена внаслідок обстрілу громади 15 лютого.".