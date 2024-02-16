Ракету Х-59 сбили на Харьковщине: обломки упали на пятиэтажку (фото)

На крышу пятиэтажки в Дергачах упали обломки сбитой вражеской ракеты.

«Фрагменты Х-59 попали в жилой многоквартирный дом и разбили крышу. Части ракеты собирают взрывотехники. Информации о пострадавших, к счастью, нет», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он также предупредил, что каждый из обломков может представлять опасность, поэтому трогать такие предметы нельзя.

«Если вы увидели подобные обломки – сразу вызывайте полицию и не приближайтесь к опасной находке», – призвал Болвинов.