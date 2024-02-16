Ракету Х-59 сбили на Харьковщине: обломки упали на пятиэтажку (фото)
Фото: Сергей Болвинов
На крышу пятиэтажки в Дергачах упали обломки сбитой вражеской ракеты.
«Фрагменты Х-59 попали в жилой многоквартирный дом и разбили крышу. Части ракеты собирают взрывотехники. Информации о пострадавших, к счастью, нет», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Он также предупредил, что каждый из обломков может представлять опасность, поэтому трогать такие предметы нельзя.
«Если вы увидели подобные обломки – сразу вызывайте полицию и не приближайтесь к опасной находке», – призвал Болвинов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Болвинов, Дергачи, крыша, обломки, полиция, пятиэтажка, ракета, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 13:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На крышу пятиэтажки в Дергачах упали обломки сбитой вражеской ракеты.".