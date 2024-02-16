Ракету Х-59 збили на Харківщині: уламки впали на п’ятиповерхівку (фото)
Фото: Сергій Болвінов
На дах п’ятиповерхівки у Дергачах впали уламки збитої ворожої ракети.
«Фрагменти Х-59 поцілили в житловий багатоквартирний будинок та розбили дах. Частини ракети збирають вибухотехніки. Інформації про постраждалих, на щастя, не маємо», – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Він також попередив, що кожен з уламків може нести небезпеку, тож чіпати такі предмети не можна.
«Якщо ви побачили подібні уламки – одразу викликайте поліцію та не наближайтеся до небезпечної знахідки», – закликав Болвінов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Болвінов, Дергачі, крыша, обломки, поліція, пятиэтажка, ракета, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 13:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На дах п’ятиповерхівки у Дергачах впали уламки збитої ворожої ракети.".