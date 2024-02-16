Live
  • Пт 16.02.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.95
  • EUR 40.77

Ракету Х-59 збили на Харківщині: уламки впали на п’ятиповерхівку (фото)

Суспільство 13:38   16.02.2024
Вікторія Яковенко
Ракету Х-59 збили на Харківщині: уламки впали на п’ятиповерхівку (фото) Фото: Сергій Болвінов

На дах п’ятиповерхівки у Дергачах впали уламки збитої ворожої ракети.

«Фрагменти Х-59 поцілили в житловий багатоквартирний будинок та розбили дах. Частини ракети збирають вибухотехніки. Інформації про постраждалих, на щастя, не маємо», – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він також попередив, що кожен з уламків може нести небезпеку, тож чіпати такі предмети не можна.

«Якщо ви побачили подібні уламки – одразу викликайте поліцію та не наближайтеся до небезпечної знахідки», – закликав Болвінов.

01

02

03

05

06
Фото: Сергій Болвінов

Читайте також: «Втрат територій не допущено» – Синєгубов про Куп’янський напрямок

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 16.02: обіцянки міністра освіти, обстріли, фронт
Головні новини Харкова 16.02: обіцянки міністра освіти, обстріли, фронт
16.02.2024, 13:50
Ракету Х-59 збили на Харківщині: уламки впали на п’ятиповерхівку (фото)
Ракету Х-59 збили на Харківщині: уламки впали на п’ятиповерхівку (фото)
16.02.2024, 13:38
На дорогах Харкова «латають» ями: коли проведуть повноцінний ремонт
На дорогах Харкова «латають» ями: коли проведуть повноцінний ремонт
16.02.2024, 13:14
Зберігав дитяче порно на ноутбуці: судитимуть 63-річного жителя Харківщини
Зберігав дитяче порно на ноутбуці: судитимуть 63-річного жителя Харківщини
16.02.2024, 12:24
“Ждуни” на Харківщині “думають, що до них не прийдуть” – коментар голови МВА
“Ждуни” на Харківщині “думають, що до них не прийдуть” – коментар голови МВА
15.02.2024, 07:54
Учні Харкова, чиї будинки згоріли від удару БпЛА, отримали ноутбуки (фото)
Учні Харкова, чиї будинки згоріли від удару БпЛА, отримали ноутбуки (фото)
16.02.2024, 12:51

Новини за темою:

07:46
Намагалися виїхати: загинуло подружжя та їхня племінниця на Харківщині
14:34
Загинули мати і донька – Болвінов про удар РФ по Великому Бурлуку (фото)
17:27
Болвінов: РФ вдарила зброєю з Північної Кореї по фермі на Харківщині (фото)
21:16
Особи всіх згорілих живцем у Харкові встановили за допомогою ДНК-аналізу
14:18
У Харкові на місці пожежі знайшли 7 тіл загиблих – вони згоріли заживо (відео)

Ви читали новину: «Ракету Х-59 збили на Харківщині: уламки впали на п’ятиповерхівку (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 13:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На дах п’ятиповерхівки у Дергачах впали уламки збитої ворожої ракети.".