Ракету Х-59 збили на Харківщині: уламки впали на п’ятиповерхівку (фото)

На дах п’ятиповерхівки у Дергачах впали уламки збитої ворожої ракети.

«Фрагменти Х-59 поцілили в житловий багатоквартирний будинок та розбили дах. Частини ракети збирають вибухотехніки. Інформації про постраждалих, на щастя, не маємо», – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він також попередив, що кожен з уламків може нести небезпеку, тож чіпати такі предмети не можна.

«Якщо ви побачили подібні уламки – одразу викликайте поліцію та не наближайтеся до небезпечної знахідки», – закликав Болвінов.