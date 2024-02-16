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Сырский и Синегубов решали, что делать с «шахедами» на Харьковщине

Происшествия 10:54   16.02.2024
Оксана Горун
Сырский и Синегубов решали, что делать с «шахедами» на Харьковщине Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о разговоре с Главкомом ВСУ Александром Сырским.

«О противодействии вражеским «шахедам»: оккупанты испытывают разные тактики, изменения высот и т.д. Но мы будем применять новые силы и средства. О чем уже говорили с Главнокомандующим Сырским», – сказал Синегубов на встрече с представителями локальных медиа, передает пресс-служба ХОВА.

Кроме того, Синегубов заявил об усилении обороноспособности Харьковщины и назвал контролируемой ситуацию на Купянском направлении. Отдельно начальник ХОВА пояснил, что происходит вокруг Табаевки, контроль которой оспаривают российские и украинские источники.

«Говорить об освобождении Табаевки или оккупации этого населенного пункта – неправильно. Это серая зона, на территории которой сейчас активно ведутся боевые действия. Конечно, проводятся определенные маневры, чтобы занять более выгодную высоту, чтобы проводить лучшую защиту, чтобы наносить поражение врагу. На днях по этому направлению был успех. Мы заняли определенные позиции, которые улучшают, прежде всего, эффективность. По Синьковке ситуация также остается стабильной и контролируемой. Этот населенный пункт – под контролем ВСУ», – сказал Синегубов.

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Что касается ситуации возле госграницы на севере области, то там, по словам начальника ХОВА, есть риск со стороны российских ДРГ. Это касается, в первую очередь, Волчанского направления. Ситуацию постоянно мониторят. Концентрации штурмовых подразделений и военной техники россиян в данный момент нет.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 10:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о разговоре с Главкомом ВСУ Александром Сырским".