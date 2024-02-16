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Сирський та Синєгубов вирішували, що робити з “шахедами” на Харківщині

Події 10:54   16.02.2024
Оксана Горун
Сирський та Синєгубов вирішували, що робити з “шахедами” на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про розмову із Головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

“Щодо протидії ворожим “шахедам”: окупанти випробовують різні тактики, зміни висот тощо. Але ми також будемо застосовувати нові сили та засоби. Про що вже говорили із Головнокомандувачем Сирським”, – сказав Синєгубов на зустрічі з представниками локальних медіа, передає пресслужба ХОВА.

Крім того, Синєгубов заявив про посилення обороноздатності Харківщини та назвав контрольованою ситуацію на Куп’янському напрямку. Окремо начальник ХОВА пояснив, що відбувається навколо Табаївки, щодо контролю над якою сперечаються російські та українські джерела.

“Говорити про звільнення Табаївки чи окупацію цього населеного пункту – неправильно. Це сіра зона, на території якої зараз активно ведуться бойові дії. Звичайно, проводяться певні маневри, щоб зайняти більш вигідну висоту, щоб здійснювати кращий захист, щоб наносити ураження ворогу. Днями по цьому напрямку був успіх. Ми зайняли певні позиції, які покращують насамперед ефективність. По Синьківці ситуація так само залишається стабільною і контрольованою. Цей населений пункт – під контролем ЗСУ”, – сказав Синєгубов.

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Щодо ситуації біля держкордону на півночі області, то там, за словами начальника ХОВА, є ризик з боку російських ДРГ. Це стосується насамперед Вовчанського напрямку. Ситуацію постійно моніторять. Концентрації штурмових підрозділів та військової техніки росіян наразі немає.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 10:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про розмову із Головкомом ЗСУ Олександром Сирським".